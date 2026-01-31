Венци Стефанов: Мисля, че момчетата са готови

Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, изрази надежда, че тимът на „белите“ е готов за подновяването на шампионата през следващата седмица. „Белите“ се готвиха в Турция, а днес изиграха и последната си контрола срещу Марек, която завърши при резултат 2:2.

„Мисля, че момчетата са готови. Най-важното е, че треньорът е доволен от подготовката. Този мач е малко тежичък, тежат им краката. Изморителна подготовка, дълго пътуване, но според мен са в кондиция и са много добре“, каза той след мача.

„Мисля, че при младите момчета, които бяха част от подготовката ни, има голямо бъдеще, ако продължават да правят това, което иска треньорът от тях. Много е важно да изпълняват треньорските указания и да се стремят да вървят нагоре“, допълни той.