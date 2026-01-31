Новини
Спорт »
Бг футбол »
Венци Стефанов: Мисля, че момчетата са готови

Венци Стефанов: Мисля, че момчетата са готови

31 Януари, 2026 20:30 551 5

  • славия-
  • венцеслав стефанов-
  • футбол

Изморителна подготовка, дълго пътуване, но според мен са в кондиция и са много добре

Венци Стефанов: Мисля, че момчетата са готови - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, изрази надежда, че тимът на „белите“ е готов за подновяването на шампионата през следващата седмица. „Белите“ се готвиха в Турция, а днес изиграха и последната си контрола срещу Марек, която завърши при резултат 2:2.

„Мисля, че момчетата са готови. Най-важното е, че треньорът е доволен от подготовката. Този мач е малко тежичък, тежат им краката. Изморителна подготовка, дълго пътуване, но според мен са в кондиция и са много добре“, каза той след мача.

„Мисля, че при младите момчета, които бяха част от подготовката ни, има голямо бъдеще, ако продължават да правят това, което иска треньорът от тях. Много е важно да изпълняват треньорските указания и да се стремят да вървят нагоре“, допълни той.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Торба с л

    2 1 Отговор
    Свинята венци пак ли се е правила на медийна звезда?

    Коментиран от #4

    20:32 31.01.2026

  • 2 Ей този

    2 1 Отговор
    Веднъж да не спомене Левски.Да се обърне нещо.

    20:55 31.01.2026

  • 3 Точен

    4 0 Отговор
    Славия - трън в таза на тоталитарните ФК Левски и ЦСКА...

    21:04 31.01.2026

  • 4 Озадачен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Торба с л":

    Защо обиждаш свинете?

    21:07 31.01.2026

  • 5 Бат Венци

    0 0 Отговор
    Газъ

    21:32 31.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ