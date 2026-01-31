Mениджърът на Арсенал с признание: Никога не съм виждал нещо подобно

Mениджърът на Арсенал - Микел Артета, говори за 16-годишния Макс Думан, който вчера подписа предварителен договор с „топчиите“.

„Имаме невероятен талант, който трябва да се развива ден след ден, защото този играч има толкова много да предложи.

Макс несъмнено е един от най-добрите. Той се присъедини към нас на 15 години. Лично аз никога не съм виждал нещо подобно преди. Може би е имало един човек в Барселона, но може би дори той не е имал този талант.

Макс има харизма и характер, които го правят несломим, независимо от ситуацията, стадиона или противника. Това е много ценно качество.

„Освен това вече имаме добри примери за интегриране на млади играчи от академията в основния отбор. Това помага много. Не само играчите са важни, но и техните семейства, тъй като те играят ключова роля в тяхното образование и развитие. Приемаме това много сериозно“, каза Микел Артета.