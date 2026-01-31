Арсенал сгъна Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал спечели убедително с 4:0 на пръв поглед трудното си гостуване на Лийдс на "Елънд Роуд", прекъсна серията си от три срещи без победа в Премиър лийг и се откъсна на седем точки пред Манчестър Сити и Астън Вила, които играят своите мачове от 24-тия кръг утре. Тимът на Микел Артета имаше пълно надмощие, въпреки че йоркширци имаха само две загуби на своя стадион в първенството през сезона. Лидерът в Премиър лийг отново се облегна в началото на най-силното си оръжие и стигна до два гола след ъглови удари. Мартин Субименди се разписа с глава в 27-ата минута, а 11 по-късно Карл Дарлоу си отбеляза автогол именно след центриране от корнер. Виктор Гьокереш (69') и Габриел Жезус (86') довършиха домакините през втората част. Лийдс имаше само една загуба от края на ноември, но днес се представи разочароващо и не създаде никакви проблеми на защитата на Арсенал. Българският национал Илия Груев за пореден път бе титуляр за йоркширци, но бе заемен на почивката.

Арсенал е в серия от седем поредни шампионатни победи срещу този съперник.

Даниел Фарке направи само една промяна от равенството с Евертън в понеделник. Габриел Гудмундсон стартира вместо Себастиан Борнау. Това означаваше, че за пореден път българският национал Илия Груев бе титуляр.

Двубоят започна равностойно. Първия опасен удар отправи Итън Ампаду в 11-ата минута. Халфът стреля от около 22 метра, но топката профуча над напречната греда.

В 15-ата минута Гьокереш задържа добре топката, след което пусна към Хавертц, който продължи към Субименди. Ударът на испанеца бе точен, но не затрудни Дарлоу.

Към средата на полувремето гостите се настаниха по-продължително пред наказателното поле на Лийдс и стигнаха до няколко корнера пред вратата на Дарлоу. Това даде резултат. В 27-ата минута домакините изчистиха първоначално поредното центриране от ъглов удар, но Арсенал си върна топката чрез Райс, който разгърна надясно към Мадуеке. Крилото центрира много добре към Субименди, който засече с глава, давайки преднина на лидера.

В 34-тата минута Мадуеке центрира дълбоко от поредния корнер, Гьокереш игра с глава на далечната греда, но след това никой от съотборниците му не успя да засече, като Груев добре блокира Хавертц.

В 38-ата минута след нов ъглов удар Арсенал удвои преднината си. Мадуеке завъртя добре топката директно от корнера, а Дарлоу се сблъска с Калвърт-Люин на близката греда, не успя да се намеси добре и боксира топката в собствената си врата.

За началото на второто полувреме Даниел Фарке предприе двойна смяна - Груев и Джъстин отстъпиха местата си на Окафор и Лонгстаф. Лийдс заигра с четирима в отбрана и започна доста по-добре частта в сравнение с вялото си представяне през първото полувреме. В 50-ата минута Струйк стреля с глава, нанасяйки първия точен удар за домакините. Рая нямаше проблем.

В 51-вата минута Гьокереш пропусна много добра ситуация, след като бе изведен очи в очи с Дарлоу. Шведът обаче се забави и позволи на Родон да се хвърли на шпагат и да изчисти в корнер. След центрирането от него Тимбер засече с глава отблизо, но топката премина над вратата.

Лийдс владееше доста повече топката през втората част, но не успяваше да създаде положения пред вратата на Рая. Нещо повече - в 69-ата минута Виктор Гьокереш уби и последните надежди на домакините, след като от няколко метра засече от въздуха перфектно центриране на Мартинели отдясно.

Последваха два пропуска на Жезус, като при втората ситуация Дарлоу реагира много добре, избивайки удара му с глава от упор.

Жезус все пак се разписа в 86-ата минута, след като получи от Йодегор, много добре задържа топката в наказателното поле и стреля прецизно в далечния ъгъл, оформяйки крайния резултат.