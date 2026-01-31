Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал сгъна Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал сгъна Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

31 Януари, 2026 19:29 502 2

  • арсенал-
  • лийдс-
  • футбол-
  • висша лига

Тимът на Микел Артета имаше пълно надмощие, въпреки че йоркширци имаха само две загуби на своя стадион в първенството през сезона

Арсенал сгъна Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арсенал спечели убедително с 4:0 на пръв поглед трудното си гостуване на Лийдс на "Елънд Роуд", прекъсна серията си от три срещи без победа в Премиър лийг и се откъсна на седем точки пред Манчестър Сити и Астън Вила, които играят своите мачове от 24-тия кръг утре. Тимът на Микел Артета имаше пълно надмощие, въпреки че йоркширци имаха само две загуби на своя стадион в първенството през сезона. Лидерът в Премиър лийг отново се облегна в началото на най-силното си оръжие и стигна до два гола след ъглови удари. Мартин Субименди се разписа с глава в 27-ата минута, а 11 по-късно Карл Дарлоу си отбеляза автогол именно след центриране от корнер. Виктор Гьокереш (69') и Габриел Жезус (86') довършиха домакините през втората част. Лийдс имаше само една загуба от края на ноември, но днес се представи разочароващо и не създаде никакви проблеми на защитата на Арсенал. Българският национал Илия Груев за пореден път бе титуляр за йоркширци, но бе заемен на почивката.
Арсенал е в серия от седем поредни шампионатни победи срещу този съперник.

Даниел Фарке направи само една промяна от равенството с Евертън в понеделник. Габриел Гудмундсон стартира вместо Себастиан Борнау. Това означаваше, че за пореден път българският национал Илия Груев бе титуляр.

Арсенал сгъна Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Двубоят започна равностойно. Първия опасен удар отправи Итън Ампаду в 11-ата минута. Халфът стреля от около 22 метра, но топката профуча над напречната греда.

В 15-ата минута Гьокереш задържа добре топката, след което пусна към Хавертц, който продължи към Субименди. Ударът на испанеца бе точен, но не затрудни Дарлоу.

Арсенал сгъна Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Към средата на полувремето гостите се настаниха по-продължително пред наказателното поле на Лийдс и стигнаха до няколко корнера пред вратата на Дарлоу. Това даде резултат. В 27-ата минута домакините изчистиха първоначално поредното центриране от ъглов удар, но Арсенал си върна топката чрез Райс, който разгърна надясно към Мадуеке. Крилото центрира много добре към Субименди, който засече с глава, давайки преднина на лидера.

В 34-тата минута Мадуеке центрира дълбоко от поредния корнер, Гьокереш игра с глава на далечната греда, но след това никой от съотборниците му не успя да засече, като Груев добре блокира Хавертц.

Арсенал сгъна Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

В 38-ата минута след нов ъглов удар Арсенал удвои преднината си. Мадуеке завъртя добре топката директно от корнера, а Дарлоу се сблъска с Калвърт-Люин на близката греда, не успя да се намеси добре и боксира топката в собствената си врата.

За началото на второто полувреме Даниел Фарке предприе двойна смяна - Груев и Джъстин отстъпиха местата си на Окафор и Лонгстаф. Лийдс заигра с четирима в отбрана и започна доста по-добре частта в сравнение с вялото си представяне през първото полувреме. В 50-ата минута Струйк стреля с глава, нанасяйки първия точен удар за домакините. Рая нямаше проблем.

Арсенал сгъна Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

В 51-вата минута Гьокереш пропусна много добра ситуация, след като бе изведен очи в очи с Дарлоу. Шведът обаче се забави и позволи на Родон да се хвърли на шпагат и да изчисти в корнер. След центрирането от него Тимбер засече с глава отблизо, но топката премина над вратата.

Лийдс владееше доста повече топката през втората част, но не успяваше да създаде положения пред вратата на Рая. Нещо повече - в 69-ата минута Виктор Гьокереш уби и последните надежди на домакините, след като от няколко метра засече от въздуха перфектно центриране на Мартинели отдясно.

Арсенал сгъна Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Последваха два пропуска на Жезус, като при втората ситуация Дарлоу реагира много добре, избивайки удара му с глава от упор.

Жезус все пак се разписа в 86-ата минута, след като получи от Йодегор, много добре задържа топката в наказателното поле и стреля прецизно в далечния ъгъл, оформяйки крайния резултат.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    3 0 Отговор
    Само да попитам.
    Тва Премиър лийг не се ли превежда на български като Първа лига или поне Премиер лига.
    Или вече не го помните българския?

    19:41 31.01.2026

  • 2 Винкело

    1 0 Отговор
    "Сгъна"? След подчини, наказа, обезкости, размаза... доживяхме и "сгъна". Вие за какви пичлемета си мислите, че пишете?

    19:51 31.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ