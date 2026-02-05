Новини
Ботев Пловдив си връща бранител

5 Февруари, 2026 17:59

С удовлетворение и ясна увереност мога да Ви обявя, че Антоан Конте ще бъде част от Ботев Пловдив

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът Антоан Конте се завръща в Ботев Пловдив. Това разкри финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов. Той сподели за трансфера на бранителя от Ъъдър в една от големите фен групи на "канарчетата" в социалните мрежи.

Ето какво гласи съобщението на Филипов:

"Скъпи ботевисти,

Чухме Вашия глас. С удовлетворение и ясна увереност мога да Ви обявя, че Антоан Конте ще бъде част от Ботев Пловдив.

Преди минути приключихме преговорите с клуба му и играча, като постигнахме пълно разбирателство по всички лични условия. В рамките на следващите 2–3 дни Антоан ще бъде при нас на базата и ще бъде официално представен като футболист на Ботев Пловдив.

Честито на всички ботевисти. Пожелаваме успех на Антоан и на всички наши момчета, които ще оставяме сърцата си на терена в предстоящите мачове".


  • 1 Нападател

    0 2 Отговор
    Егати...тоя ако изгасне осветлението на терена и свали екипа...няма да мога да го видя от къде да го...мина...

    19:01 05.02.2026

  • 2 София

    2 0 Отговор
    Браво Илияне.Със тези трансфери и треньор трябва да мачкаме другият сезон.САМО БОТЕВ

    22:13 05.02.2026

