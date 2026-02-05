Ботев Пловдив си връща бранител

Защитникът Антоан Конте се завръща в Ботев Пловдив. Това разкри финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов. Той сподели за трансфера на бранителя от Ъъдър в една от големите фен групи на "канарчетата" в социалните мрежи.

Ето какво гласи съобщението на Филипов:

"Скъпи ботевисти,

Чухме Вашия глас. С удовлетворение и ясна увереност мога да Ви обявя, че Антоан Конте ще бъде част от Ботев Пловдив.

Преди минути приключихме преговорите с клуба му и играча, като постигнахме пълно разбирателство по всички лични условия. В рамките на следващите 2–3 дни Антоан ще бъде при нас на базата и ще бъде официално представен като футболист на Ботев Пловдив.

Честито на всички ботевисти. Пожелаваме успех на Антоан и на всички наши момчета, които ще оставяме сърцата си на терена в предстоящите мачове".