Ботев Пловдив си връща бранител

Защитникът Антоан Конте се завръща в Ботев Пловдив. Това разкри финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов. Той сподели за трансфера на бранителя от Ъъдър в една от големите фен групи на "канарчетата" в социалните мрежи.
Ето какво гласи съобщението на Филипов:
"Скъпи ботевисти,
Чухме Вашия глас. С удовлетворение и ясна увереност мога да Ви обявя, че Антоан Конте ще бъде част от Ботев Пловдив.
Преди минути приключихме преговорите с клуба му и играча, като постигнахме пълно разбирателство по всички лични условия. В рамките на следващите 2–3 дни Антоан ще бъде при нас на базата и ще бъде официално представен като футболист на Ботев Пловдив.
Честито на всички ботевисти. Пожелаваме успех на Антоан и на всички наши момчета, които ще оставяме сърцата си на терена в предстоящите мачове".
