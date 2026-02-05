Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА има най-модерния медицински център в България (ВИДЕО)

ЦСКА има най-модерния медицински център в България (ВИДЕО)

5 Февруари, 2026 20:59 1 254 5

  • цска-
  • футбол-
  • медицински център-
  • михаил александров

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров разказа за значението на инвестицията и ползите, които новият медицински център ще донесе за футболистите на клуба

ЦСКА има най-модерния медицински център в България (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА направи още една стратегическа крачка в дългосрочното си развитие с откриването на нов високотехнологичен медицински център. Съоръжението е оборудвано с най-съвременна апаратура и е ключова част от визията на клуба за пълна интеграция между спортната и техническата дейност, медицината и спортната наука.

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров разказа за значението на инвестицията и ползите, които новият медицински център ще донесе за футболистите на клуба.

„Новият медицински център е ключов стратегически елемент в дългосрочната визия на клуба. Това не е самостоятелен проект, а част от цялостна екосистема, която обединява спортната и техническата дейност с дългосрочното развитие на играчите“, заяви Александров.

Той обясни и основните мотиви зад инвестицията в тази посока. „Нашата цел е клубът да работи по европейски модел, при който медицината, спортната наука и тренировъчният процес са напълно интегрирани. Това е фундамент, без който не може да се говори за устойчив успех. В момента гордо мога да заявя, че ЦСКА разполага с най-модерната апаратура сред футболните клубове в България, както и с най-качествения медицински и рехабилитационен щаб. Целта е превенция и по-качествено възстановяване, както и защита и сигурност за най-ценния актив на клуба – нашите футболисти. Инвестицията в здравето на състезателите е инвестиция в резултатите и стабилността на клуба. Не бива да забравяме и че подобен медицински център повишава интереса към клуба и към работата в него.“

Александров обърна специално внимание и на част от оборудването в новия медицински център. „Тангенторите са машини, използвани и в миналото, но вече значително модифицирани, като ние разполагаме с най-модерните модели. Имаме два такива апарата, а основните им предимства са подобряване на кръвоснабдяването на мускулатурата, подпомагане при възпаления и превенция на контузии“, допълни той.

Клубният лекар Мариян Добрев на свой ред изтъкна предимствата на апаратурата в ежедневната работа.

„Медицинският център е на изключително високо ниво. Барокамерата, криостаята и останалата апаратура ни помагат за значително по-бързото възстановяване на спортистите и за по-добра профилактика. Барокамерата подобрява способността на организма да усвоява кислорода и да го използва за заздравяване на тъкани и травми, както и за по-добро възстановяване и концентрация. Идеята на криостаята е да подпомага по-бързото възстановяване на тялото, както и намаляването на възпаленията, болката и умората.“


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кдд

    1 9 Отговор
    Някой направил ли си е труда да пребори колко ЦСКА-та имаме във всички лиги и спортове?
    Вероятно са в пъти повече от цяла русия!

    Коментиран от #4

    21:06 05.02.2026

  • 2 Много ясно

    8 2 Отговор
    Всичко е ЦСКА

    21:30 05.02.2026

  • 3 Айгедотор

    2 7 Отговор
    Долу оранжевите менте чорбари!!

    22:22 05.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1111111111

    0 0 Отговор
    А ще работи ли със здравната каса )))

    23:24 05.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове