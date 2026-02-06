Новини
Голмайстор предложи Серхио Рамос на Реал Мадрид, защитникът хареса публикацията

6 Февруари, 2026 07:29 855 1

  • серхио рамос-
  • реал мадрид-
  • валтер пандиани-
  • футбол

Последният период на испанската легенда беше в Мексико, където той рита за Монтерей, като напусна през декември след 34 мача

Голмайстор предложи Серхио Рамос на Реал Мадрид, защитникът хареса публикацията - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Въпреки че наближава 40-годишна възраст, Серхио Рамос не е готов да се откаже от играта.

Последният период на испанската легенда беше в Мексико, където той рита за Монтерей, като напусна през декември след 34 мача.

В момента Серхио Рамос е без клуб, но бившият голмайстор на куп испански отбори - Валтер Пандиани, прогнозира сензационно завръщане на 39-годишния бранител в Реал Мадрид.

Уругваецът, известен като "Пушката", вярва, че испанският гранд се нуждае от истински лидер, защото именно това в момента пречи на отбора, който криволичи във формата си.

В телевизионното предаване „El Cafelito“ Пандиани каза: „Ако бях треньор, щях да върна Серхио Рамос, дори и да играеше по-малко. Той ми е нужен в съблекалнята. Щях да се обадя на Серхио Рамос да ми помогне, да бъде на моя страна, да ме защити".


Клипът бе споделен хиляди пъти, а самият Серхио Рамос хареса публикацията, което ясно показва какво мисли легендата.

В момента Серхио Рамос мисли и за друг нещо - как с неговите бизнеспартньори да купят Севиля, неговият роден клуб, за 400 млн. евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ренде

    3 0 Отговор
    Този трябва да бъде съден, задето е контузил стотици кадърни момчета!

    07:37 06.02.2026

