Голмайстор предложи Серхио Рамос на Реал Мадрид, защитникът хареса публикацията

Въпреки че наближава 40-годишна възраст, Серхио Рамос не е готов да се откаже от играта.

Последният период на испанската легенда беше в Мексико, където той рита за Монтерей, като напусна през декември след 34 мача.

В момента Серхио Рамос е без клуб, но бившият голмайстор на куп испански отбори - Валтер Пандиани, прогнозира сензационно завръщане на 39-годишния бранител в Реал Мадрид.

Уругваецът, известен като "Пушката", вярва, че испанският гранд се нуждае от истински лидер, защото именно това в момента пречи на отбора, който криволичи във формата си.

В телевизионното предаване „El Cafelito“ Пандиани каза: „Ако бях треньор, щях да върна Серхио Рамос, дори и да играеше по-малко. Той ми е нужен в съблекалнята. Щях да се обадя на Серхио Рамос да ми помогне, да бъде на моя страна, да ме защити".



Клипът бе споделен хиляди пъти, а самият Серхио Рамос хареса публикацията, което ясно показва какво мисли легендата.

В момента Серхио Рамос мисли и за друг нещо - как с неговите бизнеспартньори да купят Севиля, неговият роден клуб, за 400 млн. евро.