България блести на Парада на нациите в Милано-Кортина (ВИДЕО)

Вълнуващи емоции и гордост изпълниха сърцата на българските фенове по време на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано-Кортина. Дългоочакваният Парад на нациите, който традиционно бележи старта на най-големия зимен спортен форум, събра погледите на целия свят, а България зае своето достойно място сред световния елит.
Впечатляващата българска делегация премина по олимпийската сцена под бурните аплодисменти на публиката. Знаменосецът Александра Фейгин, изключителна фигуристка и гордост за страната ни, поведе нашите спортисти с усмивка и увереност, олицетворявайки духа и амбицията на българския спорт.
Миг по-късно камерите уловиха и колоритната група на сноубордистите, където Тервел Замфиров впечатли всички, носейки сестра си Малена на раменете си – трогателен жест, който предизвика усмивки и възхищение сред зрителите.
Парадът продължи с нашите състезатели по ски бягане, които дефилираха в Предацо, водени от опитния Марио Матиканов и другия знаменосец – биатлониста Владимир Илиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тия наще туристи
22:40 06.02.2026
2 Венци
22:52 06.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пецата
23:11 06.02.2026
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #14
23:19 06.02.2026
6 Хмм
23:33 06.02.2026
7 Маскалия къде е ?
23:40 06.02.2026
8 Перо
23:45 06.02.2026
9 Васо
01:21 07.02.2026
10 Мнение
България блестеше в очите на банкстерите на ЕЦБ, като купи 2 тона злато и им го хариза, заедно с голяма част от борда!
В даден момент народа български, или ще стане масово да си върне държавата, или ще я изгуби безвъзвратно!
За неразбралите:
Румен Радев (дето даде мандат на АПС) се обяви против намалянето секциите в Турция!!!
Румен Радев е фалшив герой, НЕ гласувайте за него!!!
Коментиран от #11, #13
01:26 07.02.2026
11 а на костя може ли
До коментар #10 от "Мнение":да фъргаме?
02:28 07.02.2026
12 Гост
02:36 07.02.2026
13 Чезвай 🖕
До коментар #10 от "Мнение":Гербаджия проклет 🎃🪓
02:38 07.02.2026
14 Рускинче е друг път
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Родена е в Израл, умник
05:13 07.02.2026
15 Какъв
06:42 07.02.2026
16 Кой
08:41 07.02.2026