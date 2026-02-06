Новини
България блести на Парада на нациите в Милано-Кортина (ВИДЕО)
  Тема: Зимни олимпийски игри

България блести на Парада на нациите в Милано-Кортина (ВИДЕО)

6 Февруари, 2026 22:39 2 331 16

Очакваме с нетърпение първите стартове и се надяваме на незабравими успехи за нашите олимпийци!

България блести на Парада на нациите в Милано-Кортина (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуващи емоции и гордост изпълниха сърцата на българските фенове по време на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано-Кортина. Дългоочакваният Парад на нациите, който традиционно бележи старта на най-големия зимен спортен форум, събра погледите на целия свят, а България зае своето достойно място сред световния елит.

България блести на Парада на нациите в Милано-Кортина (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС/EПA

Впечатляващата българска делегация премина по олимпийската сцена под бурните аплодисменти на публиката. Знаменосецът Александра Фейгин, изключителна фигуристка и гордост за страната ни, поведе нашите спортисти с усмивка и увереност, олицетворявайки духа и амбицията на българския спорт.

Миг по-късно камерите уловиха и колоритната група на сноубордистите, където Тервел Замфиров впечатли всички, носейки сестра си Малена на раменете си – трогателен жест, който предизвика усмивки и възхищение сред зрителите.

Парадът продължи с нашите състезатели по ски бягане, които дефилираха в Предацо, водени от опитния Марио Матиканов и другия знаменосец – биатлониста Владимир Илиев.

България блести на Парада на нациите в Милано-Кортина (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС/EПA


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тия наще туристи

    21 14 Отговор
    колко дена ще ваканцуват там?

    22:40 06.02.2026

  • 2 Венци

    34 16 Отговор
    Без руснаците, които са лидери в зимните спортове, това е пародия на Олимпиада

    22:52 06.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пецата

    12 16 Отговор
    Наште галфони блестели разбираш ли от утре ше се излагат като кифладжии 🤣

    23:11 06.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    22 14 Отговор
    Разбира се, че блести. Рускинчето е много готино. Без Велика Русия, нито държава щяхме да имаме, нито да блестим на олимпиадата. Поклон до земи.

    Коментиран от #14

    23:19 06.02.2026

  • 6 Хмм

    10 3 Отговор
    Красиво!

    23:33 06.02.2026

  • 7 Маскалия къде е ?

    6 5 Отговор
    Наташките станаха "грузинки"!

    23:40 06.02.2026

  • 8 Перо

    12 6 Отговор
    Имахме най-опростената униформа, без никакво показване на трикольора, на дрехите, за разлика от почти всички страни!

    23:45 06.02.2026

  • 9 Васо

    12 6 Отговор
    Чак пък- блести... Шайка безделнинци. Посредствени олимпийци. Пълнеж, та да има кого да бият силните. Само харчат немъчена пара.

    01:21 07.02.2026

  • 10 Мнение

    6 5 Отговор
    Убийствата в България станаха ежедневие (особено тия дето има замесени ппдб-ейци), инфлацията расте, цените на тока "случайно" станаха двойни и тройни за някои домакинства, вкарват ни пакистанци, индиици и всекви други "инженери" и "доктори" (дето са готови да те клъцнат, ако минеш покрай тях докато не са на кеф), щото на бг мафията не им се дават кинти на бг работниците (които биват съкращавани), НО иначе България била блестяла???
    България блестеше в очите на банкстерите на ЕЦБ, като купи 2 тона злато и им го хариза, заедно с голяма част от борда!

    В даден момент народа български, или ще стане масово да си върне държавата, или ще я изгуби безвъзвратно!

    За неразбралите:
    Румен Радев (дето даде мандат на АПС) се обяви против намалянето секциите в Турция!!!
    Румен Радев е фалшив герой, НЕ гласувайте за него!!!

    Коментиран от #11, #13

    01:26 07.02.2026

  • 11 а на костя може ли

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    да фъргаме?

    02:28 07.02.2026

  • 12 Гост

    5 3 Отговор
    Един подскача, като пияница друг се снима с телефона чак срам ме хвана от тези бой Гоняовци.

    02:36 07.02.2026

  • 13 Чезвай 🖕

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Гербаджия проклет 🎃🪓

    02:38 07.02.2026

  • 14 Рускинче е друг път

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Родена е в Израл, умник

    05:13 07.02.2026

  • 15 Какъв

    4 2 Отговор
    блясък ? Освен лъскавата найлонова премяна , наподобяваща...... елха ! Кой измисли тази безобразна глупост ? Това Нова година ли е ? В случая се сещам за "Пай се , бóрче , иде скиорче" . Нещо , което не го пожелавам на никой .

    06:42 07.02.2026

  • 16 Кой

    2 0 Отговор
    ги премени с тези черни гащи и червени рубашки ?

    08:41 07.02.2026

