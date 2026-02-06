България блести на Парада на нациите в Милано-Кортина (ВИДЕО)

Вълнуващи емоции и гордост изпълниха сърцата на българските фенове по време на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано-Кортина. Дългоочакваният Парад на нациите, който традиционно бележи старта на най-големия зимен спортен форум, събра погледите на целия свят, а България зае своето достойно място сред световния елит.

Снимка: БГНЕС/EПA

Впечатляващата българска делегация премина по олимпийската сцена под бурните аплодисменти на публиката. Знаменосецът Александра Фейгин, изключителна фигуристка и гордост за страната ни, поведе нашите спортисти с усмивка и увереност, олицетворявайки духа и амбицията на българския спорт.

Миг по-късно камерите уловиха и колоритната група на сноубордистите, където Тервел Замфиров впечатли всички, носейки сестра си Малена на раменете си – трогателен жест, който предизвика усмивки и възхищение сред зрителите.

Парадът продължи с нашите състезатели по ски бягане, които дефилираха в Предацо, водени от опитния Марио Матиканов и другия знаменосец – биатлониста Владимир Илиев.

Снимка: БГНЕС/EПA