Владимир Зографски остана на крачка от финала в ски скоковете на Олимпиадата

Българският ски скачач Владимир Зографски се размина на косъм с участие във финалния кръг на малката шанца по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Въпреки опита и амбицията си, 32-годишният състезател не успя да се нареди сред най-добрите 31, които продължават напред. Зографски, който за трети път представя България на най-големия зимен спортен форум, постигна скок от 98 метра. Този резултат му донесе 121,5 точки и го класира на 32-ро място – само на една позиция от заветния финал.

В квалификациите най-силно впечатление направи германецът Филип Раймунд, който с изключителен скок от 102 метра оглави класирането. Конкуренцията бе ожесточена, а всяка точка се оказа решаваща за продължаването напред.