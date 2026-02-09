Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Владимир Зографски остана на крачка от финала в ски скоковете на Олимпиадата
  Тема: Зимни олимпийски игри

Владимир Зографски остана на крачка от финала в ски скоковете на Олимпиадата

9 Февруари, 2026 21:15 893 2

Българинът постигна скок от 98 метра

Владимир Зографски остана на крачка от финала в ски скоковете на Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ски скачач Владимир Зографски се размина на косъм с участие във финалния кръг на малката шанца по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Въпреки опита и амбицията си, 32-годишният състезател не успя да се нареди сред най-добрите 31, които продължават напред. Зографски, който за трети път представя България на най-големия зимен спортен форум, постигна скок от 98 метра. Този резултат му донесе 121,5 точки и го класира на 32-ро място – само на една позиция от заветния финал.

В квалификациите най-силно впечатление направи германецът Филип Раймунд, който с изключителен скок от 102 метра оглави класирането. Конкуренцията бе ожесточена, а всяка точка се оказа решаваща за продължаването напред.


  • 1 БОЙС ТУ МЕН

    1 1 Отговор
    ТАКА Е КАТО ПОЛЗВА КИТАЙСКО ТИКСО.......

    21:20 09.02.2026

  • 2 Пецата

    1 1 Отговор
    Галфона се изложи като кифладжиа разбираш ли ама с кофти матриал толкова 🤣

    22:56 09.02.2026

