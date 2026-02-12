Септември (София) има нов наставник

Христо Арангелов официално се завръща като старши треньор на столичния Септември. Новината бе потвърдена от ръководството на клуба, което обяви, че Арангелов ще наследи досегашния наставник Славко Матич, напуснал поста само ден по-рано.

За четвърти път в своята богата треньорска кариера, Арангелов ще води представителния отбор на Септември. Той е добре познато име сред феновете, тъй като е неразделна част от клубната структура от години. Именно под негово ръководство през сезон 2016/2017 Септември се завърна в елита на българския футбол след дълга 18-годишна пауза – постижение, което остава златна страница в историята на отбора.

Опитният специалист е работил още в детско-юношеските школи на ДИТ и Септември, както и в отборите на Левски (София), ФК Ловеч и Пирин (Благоевград). Богатият му опит и отдаденост към развитието на млади таланти са сред основните му отличителни черти.

Новият треньорски щаб на Септември също е вече ясен: Мариян Христов ще бъде асистент, Христо Николов ще се грижи за подготовката на вратарите, а Тимур Скорих остава на позицията кондиционен треньор.