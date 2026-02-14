Абсурдно: Уест Хям плаща на трима мениджъри едновременно

Уест Хям се оказа в необичайна финансова ситуация, като клубът изплаща възнаграждения на трима мениджъри по едно и също време, напомнят от “Claret & Hugh”.
Хулен Лопетеги (на снимката) остава на ведомост до юни 2026 г., Греъм Потър има договор до юни 2027 г., а паралелно с това „чуковете“ изплащат заплата и на настоящия си старши треньор Нуно Ешпирито Санто. Общата стойност на треньорските възнаграждения се изчислява на около 10.5 милиона паунда годишно, което прави приблизително 875 000 паунда на месец само за тях.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
17:15 14.02.2026