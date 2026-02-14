Новини
Абсурдно: Уест Хям плаща на трима мениджъри едновременно

Абсурдно: Уест Хям плаща на трима мениджъри едновременно

14 Февруари, 2026 16:58

Годишният разход за треньорски заплати достига 10.5 млн. паунда

Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Уест Хям се оказа в необичайна финансова ситуация, като клубът изплаща възнаграждения на трима мениджъри по едно и също време, напомнят от “Claret & Hugh”.

Хулен Лопетеги (на снимката) остава на ведомост до юни 2026 г., Греъм Потър има договор до юни 2027 г., а паралелно с това „чуковете“ изплащат заплата и на настоящия си старши треньор Нуно Ешпирито Санто. Общата стойност на треньорските възнаграждения се изчислява на около 10.5 милиона паунда годишно, което прави приблизително 875 000 паунда на месец само за тях.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    Не ги мислете "Чуковете" На техен домакински мач има по 60К постоянни зрители билетите на,които започват от скромните 150£ горе в небето зад вратата.

    17:15 14.02.2026

