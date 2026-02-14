Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЦСКА спечели гостуването си на ЦСКА 1948

14 Февруари, 2026 17:24 655 1

Лео Перейра и Макс Ебонг вкараха за успеха

ЦСКА спечели гостуването си на ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЦСКА спечели с 2:0 при гостуването си на ЦСКА 1948 в среща от 21-вия кръг на Първа лига. Двубоят в Бистрица бе решен с попадение на Лео Перейра в добавеното време на първата част и късен гол на Макс Ебонг (вдясно), съобщава БТА. Домакините започнаха по-активно и още в началните минути създадоха напрежение пред противниковата врата. Елиас Франко опита да изведе Георги Русев, но националът попадна в засада. „Армейците“ отговориха с възможност за Йоанис Питас, който не успя да засече остро центриране на Мохамед Брахими.

В 22-ата минута Русев беше близо до откриване на резултата, но се размина с топката. Малко след това Соле намери Лео Перейра на добра позиция, ала ударът му премина покрай вратата, пазена от Петър Маринов. В 28-ата минута Мамаду Диало отправи опасен шут, който Фьодор Лапоухов успя да отрази.

Гостите нанесоха своя удар в продължението на първото полувреме. Иван Турицов центрира в наказателното поле, а Лео Перейра с точен удар даде аванс на ЦСКА.

След почивката тимът на Христо Янев опита да наложи натиск. Лумбард Делова стреля от пряк свободен удар в 47-ата минута, но топката срещна стената. Малко по-късно Бруно Жордао получи пространство пред наказателното поле, но изстрелът му прелетя над вратата.

В 67-ата минута ЦСКА 1948 стигна до нова възможност чрез Медина, който стреля отдясно, но право в ръцете на Лапоухов. В самия край на срещата Макс Ебонг сложи точка на спора, след като отблизо реализира при добавка след удар на Брахими, отскочил от гредата, оформяйки крайното 2:0.


Срещи от 21-вия кръг в efbet Лига:
Спартак (Вн) - Локо (Сф) - 2:2
ЦСКА 1948 – ЦСКА – 0:2

Днес:
Арда – Славия (17,15 часа Диема спорт)

В неделя:
Локо (Пд) - Черно море (12,00 часа Диема спорт)
Лудогорец - Берое (14,30 часа Диема спорт)
Левски - Ботев (Пд) (17,0 часа Диема спорт)

В понеделник:
Септември – Монтана (15,00 часа Диема спорт)
Ботев (Вр) – Добруджа (17,30 часа Диема спорт)


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левски 1914

    3 4 Отговор
    По целия свят мъжете си сменят колите, жените, бирата и други неща но отбора НЕ. Червените фенове са единствени в света дето си смениха отбора и започнаха да викат за тези дето ги МЛАТИХА като тъпан на сватба 8 - 0!

    17:43 14.02.2026

