Интер пречупи Ювентус с гол в 90-ата минута в дерби с 5 гола

15 Февруари, 2026 10:59 504 3

  • интер-
  • ювентус-
  • италия-
  • сериа а

Жиелински донесе драматичния успех на „нерадзурите“

Интер пречупи Ювентус с гол в 90-ата минута в дерби с 5 гола - 1
Снимка: Факти бг
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер победи Ювентус с 3:2 на „Джузепе Меаца“ в изключително драматично Дерби д’Италия от 25-ия кръг на Серия А. Победното попадение за „нерадзурите“ реализира Пьотър Жиелински в последната минута на редовното време.

Двубоят започна спокойно, но в 17-ата минута домакините поведоха след автогол на Андреа Камбиазо, който в опит да пресече подаване на Луиш Енрике прати топката в собствената си мрежа. В 26-ата минута италианският национал се реваншира, след пас на Джонатан Дейвид, и изравни за 1:1. Така Камбиазо стана първият футболист в историята на това съперничество, който отбелязва гол и автогол в един и същи мач.

В края на първата част Интер засили натиска. Ди Грегорио спаси удар с глава на Маркус Тюрам, а при добавката Алесандро Бастони нацели и двете греди. Малко по-късно Ювентус остана с човек по-малко, след като Пиер Калюлю получи втори жълт картон за изключително дискусионно нарушение срещу Бастони, което взриви щаба на “бианконерите”.

След почивката темпото се вдигна. Ян Зомер направи три поредни спасявания при удари на Камбиазо, Фабио Мирети и Уестън Маккени. В 76-ата минута резервата Франческо Пио Еспозито засече с глава центриране на Федерико Димарко за 2:1. Ювентус обаче не се предаде и в 84-ата минута Мануел Локатели изравни с прецизен удар след асистенция на Маккени.

Когато мачът вървеше към равенство, в 90-ата минута Жиелински стреля по земя от границата на наказателното поле и донесе ценния успех на Интер. С победата тимът от Милано записа ключови три точки в битката на върха, докато Ювентус си тръгна с горчив вкус въпреки силната си реакция в намален състав.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    ...трябваше да споменеш, Йоани, че Юве играха с човек по-малко. Това е много важно. Юве играха достойно и заслужаваха Х.

    11:17 15.02.2026

  • 2 Родина

    0 1 Отговор
    Настолни и съдията , вън от футбола завинаги .
    Изключително подла постъпка на Настолни .

    11:32 15.02.2026

  • 3 Родина

    0 1 Отговор
    Бастони , извинете .

    11:33 15.02.2026

