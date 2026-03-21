Фицо: ЕС трябва да се откаже от зелените глупости. НАТО може да се разпадне. ООН няма влияние върху световните събития

21 Март, 2026 18:19, обновена 21 Март, 2026 18:27 934 29

ЕК предложи страните от ЕС да намалят запълването на газовите хранилища с 10% поради покачващите се цени

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази мнение, че ЕС трябва да се откаже от зелените технологии и да развива собствената си икономика, без да разчита на международни организации.

„НАТО може да се разпадне, ООН няма влияние върху световните събития. В атмосфера на разпадащ се глобален ред ЕС трябва да се съсредоточи върху собствената си икономическа сила и да забрави безсмислените „зелени“ глупости, които разрушават нашата индустрия и икономика“, цитира думите на премиера агенция TASR.

Фицо добави, че НАТО „може да се разпадне по всяко време“ и оттеглянето на САЩ от алианса може да започне този процес. Коментирайки засилването на локалните конфликти, словашкият премиер изрази загриженост, че засиленото международно напрежение значително увеличава риска от нова световна война.

„Имам чувството, че някой е уморен от 1981 г.“, каза той.

Европейската комисия препоръча на страните от ЕС да „проявят гъвкавост“ при пълненето на своите газови хранилища и предложи да намалят задължителното ниво на пълнене до следващата зима до 80%, което е с 10% по-ниско от изискваното от ЕК от 2022 г.

Това съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на писмо от еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен до страните от ЕС.

„На европейските страни се препоръчва да проявят гъвкавост при пълненето на своите газови хранилища, за да намалят търсенето на газ по време на затварянето на Ормузкия проток“, отбелязва изданието.

„В писмото си Йоргенсен призова страните от ЕС да запълнят своите газови хранилища до 80% до зимата, което е с 10% по-ниско от преди това прилаганата цел.“


Словакия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    32 5 Отговор
    Добрютро!!! Никоя голяма световна икономика не се съобразява със зелените тъпотии, освен Европа!!! Резултатите - пълно падение!!!

    Коментиран от #2, #4, #29

    18:29 21.03.2026

  • 2 Гост

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ти какво очакваш от Урсулици и Тикви.

    Коментиран от #28

    18:30 21.03.2026

  • 3 👍👍👍👍👍👍👍👍

    19 2 Отговор
    👍👍👍👍👍👍

    18:31 21.03.2026

  • 4 пътник

    5 22 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    тоя ли го гърмяха веднъж?

    Коментиран от #14

    18:32 21.03.2026

  • 5 Касата

    8 28 Отговор
    Фицо е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    Коментиран от #12

    18:32 21.03.2026

  • 6 Роберт Фицо е истински държавник

    28 7 Отговор
    и е напълно прав.

    18:35 21.03.2026

  • 7 Нато мооже да се разпадне....

    8 18 Отговор
    то и на коча може да му паднат дисагите ,ама лисицата ще има да почака...Абе вие копейки ли сте или идееоти???

    Коментиран от #22

    18:35 21.03.2026

  • 8 НАТО и ЕС

    7 4 Отговор
    Отиват в историята тази година компания ще и. Прави и световната икономика 2026=1989 годината на промените
    Най доброто време за теглене на Потребителски кредит с обезпечение Работна заплата идва рецесия и бум от от безработица така че теглете преди да са се усетили финансовите институции Инфлацията ще го ликвидира така напрах 1997

    Коментиран от #16

    18:37 21.03.2026

  • 9 000

    13 1 Отговор
    Как са цените в еврорая? Тепърва ще видите какво са цени. Всичко ще ви оберат.

    18:38 21.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Прав е

    14 1 Отговор
    Има нов световен ред и само дебилите от ЕС не го разбраха.

    Коментиран от #20

    18:40 21.03.2026

  • 12 Фицо

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Касата":

    е следващия шеф ЕС/ЕК

    18:41 21.03.2026

  • 13 селяк

    6 1 Отговор
    Баце не мъчи са ...дъгичките си знаат техното и са мислат за велики нищо че чеп за зейе нестаа от них и само абат чистио въздух

    18:41 21.03.2026

  • 14 Трябва

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "пътник":

    да ти кажа, че го гръмнаха 5-ти и той преживя всичко и оживя. Такива хора са необходими на загиващата Европа.

    Коментиран от #21

    18:42 21.03.2026

  • 15 Фичо ,

    2 12 Отговор
    Чий го дириш у ЕС ?! Петолъч ..

    18:42 21.03.2026

  • 16 неграмотен си финансово !Не лъжи!

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "НАТО и ЕС":

    каапейке не лъже хората ,това не ти е масква ,тук хората могат да смятат не са като теб и пут...ьо !

    Коментиран от #26

    18:46 21.03.2026

  • 17 Озадачен

    1 7 Отговор
    Абе, Фицо, такива ли фантасмагории ти шепнат тайнствените гласове от Кремъл?

    18:46 21.03.2026

  • 18 трън

    2 8 Отговор
    кремълските подлоги и проксита правят всичко възможно изследват линията на кремал да разцепят Европа на източна и Западна Европа и така да може да контролират обединена Европа е много силна и заплашва най-големите русия САЩ и заплашва не като сила а като икономически конгломерат който ще диктува световната икономика

    18:47 21.03.2026

  • 19 Фицо...

    1 4 Отговор
    ...ставай поста и бягай през глава от момона, че неудовните ги самоубиват.... този провален ЕС ше изчезна за един ден, точно както беше създаден, ахахаха, за обмен на стомана и въглища, днес нито едното, нито другото го има европа, тази стара госпожа....

    18:47 21.03.2026

  • 20 Напротив

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Прав е":

    много добре го знаят, но ако го признаят трябва да влизат по затворите. Престъпленията им са очеви/а/дни. Там е истината, наясно са с това, което причиниха. Затова се пазят един-друг.

    18:47 21.03.2026

  • 21 пътник

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Трябва":

    за да го гърмят ей така за удоволствие,едва ли!

    18:48 21.03.2026

  • 22 Дръта чанта

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нато мооже да се разпадне....":

    Я се разкарай ве пръдльо сдухан

    Коментиран от #24

    18:50 21.03.2026

  • 23 ефрейтор

    3 0 Отговор
    Фицо в точката!

    18:53 21.03.2026

  • 24 майтап

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дръта чанта":

    за изказа заслужавате букет - ла-но в целофан!

    18:53 21.03.2026

  • 25 Георгиев

    2 1 Отговор
    Какви права има тази ЕК? Диктуват ни какво да спрем, какво да ядем (буболечките??), колко да ядем, колко топло да е в къщи, как да пием вода от бутилка и ред глупости. Още малко и ще ни сложат таван на секса, понеже.... Това не беше идеята на ЕС и нашето влизане там не е комуникирало с мисълта, че под ръководството на партийно натресената гинеколожка ще се съобразяваме с начина и стандарт на живот, икономика, ако щете и култура. Пак Германия ще поведе хорото. Германия ще се преформатира политически и като определяща сила ще свали натресената германка Урсула. И да знаете, всичко е заради пари, заради много пари.

    18:54 21.03.2026

  • 26 Освен

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "неграмотен си финансово !Не лъжи!":

    че си неграмотен,личи си в коментара, ясно е и,че си изключително невминяем. Така че подлежиш единствено, и само на психиатрична диагноза.

    18:57 21.03.2026

  • 27 Фицо:

    2 2 Отговор
    ЕС трябва като мен да се научи да цунка задните части на другаря Си, Путин, а сега и Тръмп.

    18:59 21.03.2026

  • 28 Пръдльооо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    А от вас какво друго да очакваме освен руска пропаганда и глупости?

    19:02 21.03.2026

  • 29 Ихууууу ганьовото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    На кого му пука какво бил казал Фицо? Този никой не го брои за нещо .Съдбата му няма да е по различна от тази на Орбан!! Що се отнася до парите за Украйна-ТЯ ЩЕ СИ ГИ ПОЛУЧИ!!!

    19:06 21.03.2026

