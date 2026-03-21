Фицо: ЕС трябва да се откаже от зелените глупости. НАТО може да се разпадне. ООН няма влияние върху световните събития

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази мнение, че ЕС трябва да се откаже от зелените технологии и да развива собствената си икономика, без да разчита на международни организации.
„НАТО може да се разпадне, ООН няма влияние върху световните събития. В атмосфера на разпадащ се глобален ред ЕС трябва да се съсредоточи върху собствената си икономическа сила и да забрави безсмислените „зелени“ глупости, които разрушават нашата индустрия и икономика“, цитира думите на премиера агенция TASR.
Фицо добави, че НАТО „може да се разпадне по всяко време“ и оттеглянето на САЩ от алианса може да започне този процес. Коментирайки засилването на локалните конфликти, словашкият премиер изрази загриженост, че засиленото международно напрежение значително увеличава риска от нова световна война.
„Имам чувството, че някой е уморен от 1981 г.“, каза той.
Европейската комисия препоръча на страните от ЕС да „проявят гъвкавост“ при пълненето на своите газови хранилища и предложи да намалят задължителното ниво на пълнене до следващата зима до 80%, което е с 10% по-ниско от изискваното от ЕК от 2022 г.
Това съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на писмо от еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен до страните от ЕС.
„На европейските страни се препоръчва да проявят гъвкавост при пълненето на своите газови хранилища, за да намалят търсенето на газ по време на затварянето на Ормузкия проток“, отбелязва изданието.
„В писмото си Йоргенсен призова страните от ЕС да запълнят своите газови хранилища до 80% до зимата, което е с 10% по-ниско от преди това прилаганата цел.“
1 Пич
Коментиран от #2, #4, #29
18:29 21.03.2026
2 Гост
До коментар #1 от "Пич":Ти какво очакваш от Урсулици и Тикви.
Коментиран от #28
18:30 21.03.2026
3 👍👍👍👍👍👍👍👍
18:31 21.03.2026
4 пътник
До коментар #1 от "Пич":тоя ли го гърмяха веднъж?
Коментиран от #14
18:32 21.03.2026
5 Касата
Коментиран от #12
18:32 21.03.2026
6 Роберт Фицо е истински държавник
18:35 21.03.2026
7 Нато мооже да се разпадне....
Коментиран от #22
18:35 21.03.2026
8 НАТО и ЕС
Коментиран от #16
18:37 21.03.2026
9 000
18:38 21.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Прав е
Коментиран от #20
18:40 21.03.2026
12 Фицо
До коментар #5 от "Касата":е следващия шеф ЕС/ЕК
18:41 21.03.2026
13 селяк
18:41 21.03.2026
14 Трябва
До коментар #4 от "пътник":да ти кажа, че го гръмнаха 5-ти и той преживя всичко и оживя. Такива хора са необходими на загиващата Европа.
Коментиран от #21
18:42 21.03.2026
15 Фичо ,
18:42 21.03.2026
16 неграмотен си финансово !Не лъжи!
До коментар #8 от "НАТО и ЕС":каапейке не лъже хората ,това не ти е масква ,тук хората могат да смятат не са като теб и пут...ьо !
Коментиран от #26
18:46 21.03.2026
17 Озадачен
18:46 21.03.2026
18 трън
18:47 21.03.2026
19 Фицо...
18:47 21.03.2026
20 Напротив
До коментар #11 от "Прав е":много добре го знаят, но ако го признаят трябва да влизат по затворите. Престъпленията им са очеви/а/дни. Там е истината, наясно са с това, което причиниха. Затова се пазят един-друг.
18:47 21.03.2026
21 пътник
До коментар #14 от "Трябва":за да го гърмят ей така за удоволствие,едва ли!
18:48 21.03.2026
22 Дръта чанта
До коментар #7 от "Нато мооже да се разпадне....":Я се разкарай ве пръдльо сдухан
Коментиран от #24
18:50 21.03.2026
23 ефрейтор
18:53 21.03.2026
24 майтап
До коментар #22 от "Дръта чанта":за изказа заслужавате букет - ла-но в целофан!
18:53 21.03.2026
25 Георгиев
18:54 21.03.2026
26 Освен
До коментар #16 от "неграмотен си финансово !Не лъжи!":че си неграмотен,личи си в коментара, ясно е и,че си изключително невминяем. Така че подлежиш единствено, и само на психиатрична диагноза.
18:57 21.03.2026
27 Фицо:
18:59 21.03.2026
28 Пръдльооо
До коментар #2 от "Гост":А от вас какво друго да очакваме освен руска пропаганда и глупости?
19:02 21.03.2026
29 Ихууууу ганьовото
До коментар #1 от "Пич":На кого му пука какво бил казал Фицо? Този никой не го брои за нещо .Съдбата му няма да е по различна от тази на Орбан!! Що се отнася до парите за Украйна-ТЯ ЩЕ СИ ГИ ПОЛУЧИ!!!
19:06 21.03.2026