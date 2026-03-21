Словашкият премиер Роберт Фицо изрази мнение, че ЕС трябва да се откаже от зелените технологии и да развива собствената си икономика, без да разчита на международни организации.

„НАТО може да се разпадне, ООН няма влияние върху световните събития. В атмосфера на разпадащ се глобален ред ЕС трябва да се съсредоточи върху собствената си икономическа сила и да забрави безсмислените „зелени“ глупости, които разрушават нашата индустрия и икономика“, цитира думите на премиера агенция TASR.

Фицо добави, че НАТО „може да се разпадне по всяко време“ и оттеглянето на САЩ от алианса може да започне този процес. Коментирайки засилването на локалните конфликти, словашкият премиер изрази загриженост, че засиленото международно напрежение значително увеличава риска от нова световна война.

„Имам чувството, че някой е уморен от 1981 г.“, каза той.

Европейската комисия препоръча на страните от ЕС да „проявят гъвкавост“ при пълненето на своите газови хранилища и предложи да намалят задължителното ниво на пълнене до следващата зима до 80%, което е с 10% по-ниско от изискваното от ЕК от 2022 г.

Това съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на писмо от еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен до страните от ЕС.

„На европейските страни се препоръчва да проявят гъвкавост при пълненето на своите газови хранилища, за да намалят търсенето на газ по време на затварянето на Ормузкия проток“, отбелязва изданието.

„В писмото си Йоргенсен призова страните от ЕС да запълнят своите газови хранилища до 80% до зимата, което е с 10% по-ниско от преди това прилаганата цел.“