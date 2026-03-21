Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Каракачанов: Тръмп и Нетаняху подцениха готовността на Иран

21 Март, 2026 18:23 636 28

  • красимир каракачанов-
  • тръмп-
  • израел-
  • иран

„Основната цел на Израел е промяна на режима”, поясни той

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според мен Тръмп влезе в една непредвидена игра, защото той и Нетаняху смятаха, че с удари по ръководни лица на Иран и военна инфраструктура ще предизвикат вътрешен конфликт сред големите малцинства – кюрди, азери и белуджи. Това обаче не се случи. Това каза лидерът на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му двамата лидери подценили готовността на иранците да се съпротивляват. Градското население не харесвало духовните правила, но според Каракачанов убийството на духовния лидер на шиитите автоматично го превръща в мъченик на вярата и сплотява нацията.

„Няма как да видим нещо подобно като във Венецуела, защото там Мадуро беше „сготвен“ от собствените си приближени“, добави той. Каракачанов подчерта, че Иран и Венецуела са много различни.

„Основната цел на Израел е промяна на режима, а не сделка, както във Венецуела. До смяна на режима може да се стигне само при успешна сухопътна операция, която към момента се готви, но Тръмп дава противоречиви сигнали. Междинните избори през ноември притесняват американския политически контекст“, добави той.

По думите му мотивите на Израел и САЩ за войната в Иран са различни. За Тел Авив е въпрос на оцеляване на държавата, а за САЩ – геополитически баланс и запазване на Америка като основен световен фактор, оспорван от Китай и Русия.

Каракачанов смята, че големите печеливши от войната в Иран са САЩ и Русия. Той отрече, че Путин е изоставил Техеран и добави, че Москва предоставя на Иран сателити, чрез които страната нанася точни удари върху американски бази. Според него падането на режима в Иран би дало на Китай и Русия нов фронт зад гърба им.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Тръмп загуби още една война.

    Коментиран от #7, #25

    18:25 21.03.2026

  • 2 Гост

    5 2 Отговор
    Желязков подписа пакта на Тръмп и влезе във войната даже е управител българин назначиха на Газа и Иран.

    Коментиран от #18

    18:25 21.03.2026

  • 3 Пич

    8 3 Отговор
    Може да подцениш нещо, когато поне малко знаеш какво правиш!!! Тръмп и Нетаняху тръгнаха като без Хор на сватба!!! Дори минимална стратегия нямаха в главите !!! Всичко им беше - гърмим Аятолаха, и Иран се предава!!! Мозък - нула!!!

    Коментиран от #5, #27

    18:27 21.03.2026

  • 4 Кътинска пирамида

    1 2 Отговор
    Надцениха ги, брат. За нищо не стават.

    18:28 21.03.2026

  • 5 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    На Тръмп родата вечно ще живее в страх.

    Коментиран от #16

    18:29 21.03.2026

  • 6 Интересно

    4 2 Отговор
    Защо краварцци печелят само във филмите, иначе оранжавата кукла педерфил на ссатаната сама се вкара в исраелския капан.

    18:30 21.03.2026

  • 7 Даже на Путин му личи,

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    че губи, когато ужким печели.

    18:30 21.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 среднощен

    3 2 Отговор
    "...По думите му двамата лидери подценили готовността на иранците да се съпротивляват...";

    Нещо като в Украйна се получи...
    Същият проблем може да възникне - ако надцениш своите възможности...

    18:31 21.03.2026

  • 11 МВРО

    5 0 Отговор
    ШКЕМБЕ ВОЙВОДО, ВДИГАЙ ДРУЖИНАТА ДА ПОМАГАТЕ.

    18:32 21.03.2026

  • 12 Не го слуша главата

    5 2 Отговор
    този войвод.

    18:32 21.03.2026

  • 13 Г.з глава затрива

    2 0 Отговор
    Но Орбановото шкембе няма стигане.

    18:34 21.03.2026

  • 14 Хихи!

    1 1 Отговор
    Шегаджия.

    18:34 21.03.2026

  • 15 Емигрант

    4 0 Отговор
    Този канцеларски плъх е възможно само да съхранява скицник на аероплани ! Престанете бе мисирки неадекватни да бутате микрофони в устата само на провалени и вредни политици, какво не сте разбрали от политическото минало на такива мърляви индивиди ?

    18:35 21.03.2026

  • 16 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Това е добра илюстрация, че тъпотията буквално може да убива!!! Иран не закачаше никого, само пазеше собствената си държава.Сигурен съм, че нямаше да нападнат Израел. Всичко в тази война беше заради алчност и власт от Израел и САЩ!

    18:38 21.03.2026

  • 17 изтупан от прахта

    2 0 Отговор
    Този войвода не беше ли президентски фен по източна линия?

    18:38 21.03.2026

  • 18 кви 5 лева

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Йотова с нейния избранник Гюров ни присъединиха към пазителите на Ормузкия проток.

    18:40 21.03.2026

  • 19 Начо

    3 1 Отговор
    Тоя пишман специалист пророкуваше че Украйна ще загуби за седмица две

    18:40 21.03.2026

  • 20 Не ви ли есрам да го давате тоз....

    3 1 Отговор
    Е тоя анализатор го очаквах....След като блестящо......позна за 3 дневната вече е компетентен и по еврейската война.....Ушатия каза 4до 6 седмици !днес завърши 3 седмица, а изчакай бе агенте да минат още 3 седмици и ако не е изчезнал иран от политическата карта тогава смело кажи ....Какъв бг воевода с петолъчка на челото имате бг!

    18:41 21.03.2026

  • 21 Въй дибел!

    1 0 Отговор
    Къде са самолетите ва, че в един музей питат?!!!

    18:49 21.03.2026

  • 22 Луд

    0 0 Отговор
    Тоя е минъл към ЛИДЛ

    18:50 21.03.2026

  • 23 Дж. Борн

    0 0 Отговор
    Шкембе войвода критикари Тръмп и Натаняо. Това като, един дето не може да си попрай каручката, да поучава ония с колата, че ако спука гума или свърши бензина колко е зле. Какво дебелоочие!

    18:51 21.03.2026

  • 24 агент иван

    2 0 Отговор
    , македонец от Русе, професионален педеронахуйник и аналлизатор, не е наясно какво става в държавата, тръгнал да обяснява международното положение.

    18:52 21.03.2026

  • 25 Логично

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не просто загуби още една война, скоро заради него ще започнат Игрите на глада. Ще се мре от глад, студ и болести, защото ще настъпи енергийна и продоволствена криза за златния милиард

    18:58 21.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Така си е!

    Но това което е по-учудващо е, защо канят именно Каракачанов да дава интервюта по тая тема???
    За некъв невероятен военен министър ли се имаше?!
    Помните ли снимката му с каска, дето мязаше на хванат от гората?!
    Помните ли колко неадекватен бе като военен министър?!
    Там беха едни милиарди на бг данъкоплатеца, дето отлетяха 100% авансово на куп към фащ (прецедент в човешката история), за 8+8 самолетни чертежа и макета?! И май май именно Красимир Каракачанов бе военен министър по онова време?!

    НАРОДЕ, МОЛЯ ТЕ ЗАПОМНИ СИ АНТИБЪЛГАРИТЕ (ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ, ИВАН ГЕШЕВ, КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ И МН ДР), ЗА ДА МОЖЕ КОГАТО МАФИЯТА ГИ ОТЛЪЧИ ОТ РЕДИЦИТЕ СИ (ПОНЕЖЕ СА ВЕЧЕ УПОТРЕБЕНИ К.НДОМИ) ДА НЕ ВИ МАНИПУЛИРАТ ОТНОВО ПО КУПЕНИТЕ МЕДИИ!!!

    19:03 21.03.2026

  • 28 Уфф ...

    0 0 Отговор
    Това нещо смръдлива торба ли е или да.

    19:05 21.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове