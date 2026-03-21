Каракачанов: Тръмп и Нетаняху подцениха готовността на Иран

Според мен Тръмп влезе в една непредвидена игра, защото той и Нетаняху смятаха, че с удари по ръководни лица на Иран и военна инфраструктура ще предизвикат вътрешен конфликт сред големите малцинства – кюрди, азери и белуджи. Това обаче не се случи. Това каза лидерът на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
По думите му двамата лидери подценили готовността на иранците да се съпротивляват. Градското население не харесвало духовните правила, но според Каракачанов убийството на духовния лидер на шиитите автоматично го превръща в мъченик на вярата и сплотява нацията.
„Няма как да видим нещо подобно като във Венецуела, защото там Мадуро беше „сготвен“ от собствените си приближени“, добави той. Каракачанов подчерта, че Иран и Венецуела са много различни.
„Основната цел на Израел е промяна на режима, а не сделка, както във Венецуела. До смяна на режима може да се стигне само при успешна сухопътна операция, която към момента се готви, но Тръмп дава противоречиви сигнали. Междинните избори през ноември притесняват американския политически контекст“, добави той.
По думите му мотивите на Израел и САЩ за войната в Иран са различни. За Тел Авив е въпрос на оцеляване на държавата, а за САЩ – геополитически баланс и запазване на Америка като основен световен фактор, оспорван от Китай и Русия.
Каракачанов смята, че големите печеливши от войната в Иран са САЩ и Русия. Той отрече, че Путин е изоставил Техеран и добави, че Москва предоставя на Иран сателити, чрез които страната нанася точни удари върху американски бази. Според него падането на режима в Иран би дало на Китай и Русия нов фронт зад гърба им.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #25
18:25 21.03.2026
2 Гост
Коментиран от #18
18:25 21.03.2026
3 Пич
Коментиран от #5, #27
18:27 21.03.2026
4 Кътинска пирамида
18:28 21.03.2026
5 Гост
До коментар #3 от "Пич":На Тръмп родата вечно ще живее в страх.
Коментиран от #16
18:29 21.03.2026
6 Интересно
18:30 21.03.2026
7 Даже на Путин му личи,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":че губи, когато ужким печели.
18:30 21.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 среднощен
Нещо като в Украйна се получи...
Същият проблем може да възникне - ако надцениш своите възможности...
18:31 21.03.2026
11 МВРО
18:32 21.03.2026
12 Не го слуша главата
18:32 21.03.2026
13 Г.з глава затрива
18:34 21.03.2026
14 Хихи!
18:34 21.03.2026
15 Емигрант
18:35 21.03.2026
16 Пич
До коментар #5 от "Гост":Това е добра илюстрация, че тъпотията буквално може да убива!!! Иран не закачаше никого, само пазеше собствената си държава.Сигурен съм, че нямаше да нападнат Израел. Всичко в тази война беше заради алчност и власт от Израел и САЩ!
18:38 21.03.2026
17 изтупан от прахта
18:38 21.03.2026
18 кви 5 лева
До коментар #2 от "Гост":Йотова с нейния избранник Гюров ни присъединиха към пазителите на Ормузкия проток.
18:40 21.03.2026
19 Начо
18:40 21.03.2026
20 Не ви ли есрам да го давате тоз....
18:41 21.03.2026
21 Въй дибел!
18:49 21.03.2026
22 Луд
18:50 21.03.2026
23 Дж. Борн
18:51 21.03.2026
24 агент иван
18:52 21.03.2026
25 Логично
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не просто загуби още една война, скоро заради него ще започнат Игрите на глада. Ще се мре от глад, студ и болести, защото ще настъпи енергийна и продоволствена криза за златния милиард
18:58 21.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мнение
До коментар #3 от "Пич":Така си е!
Но това което е по-учудващо е, защо канят именно Каракачанов да дава интервюта по тая тема???
За некъв невероятен военен министър ли се имаше?!
Помните ли снимката му с каска, дето мязаше на хванат от гората?!
Помните ли колко неадекватен бе като военен министър?!
Там беха едни милиарди на бг данъкоплатеца, дето отлетяха 100% авансово на куп към фащ (прецедент в човешката история), за 8+8 самолетни чертежа и макета?! И май май именно Красимир Каракачанов бе военен министър по онова време?!
НАРОДЕ, МОЛЯ ТЕ ЗАПОМНИ СИ АНТИБЪЛГАРИТЕ (ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ, ИВАН ГЕШЕВ, КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ И МН ДР), ЗА ДА МОЖЕ КОГАТО МАФИЯТА ГИ ОТЛЪЧИ ОТ РЕДИЦИТЕ СИ (ПОНЕЖЕ СА ВЕЧЕ УПОТРЕБЕНИ К.НДОМИ) ДА НЕ ВИ МАНИПУЛИРАТ ОТНОВО ПО КУПЕНИТЕ МЕДИИ!!!
19:03 21.03.2026
28 Уфф ...
19:05 21.03.2026