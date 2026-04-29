Кларънс Зеедорф: Хвича Кварацхелия е безспорният №1 във футбола

29 Април, 2026 18:50 346 0

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният нидерландски полузащитник Кларънс Зеедорф, единственият играч, триумфирал в Шампионската лига с три различни клуба, изрази възхищението си от грузинската сензация Хвича Кварацхелия. Според Зеедорф, именно Кварацхелия е най-добрият футболист на планетата в момента.

В първия полуфинален сблъсък на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен, Кварацхелия се превърна в истински герой за парижани, като отбеляза два изключителни гола и изведе отбора си към победата. Представянето му не остана незабелязано и предизвика бурни аплодисменти от фенове и специалисти.

„Кварацхелия е футболист, който прави разликата във всеки мач. Той не само бележи, но и създава възможности за съотборниците си. Виждам в него изключителна футболна интелигентност и способност да диктува темпото на играта. Сигурен съм, че тепърва ще ни изненадва с още по-впечатляващи изяви“, сподели 50-годишният Зеедорф, който е оставил незаличима следа с екипите на Аякс, Милан и Реал Мадрид.

Статистиката на Кварацхелия през този сезон в Шампионската лига е повече от впечатляваща – 10 попадения и 5 асистенции в рамките на едва 14 срещи. Тези резултати затвърждават статута му на един от най-опасните и креативни играчи в Европа.


