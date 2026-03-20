Вече са ясни 1/4-финалите на Лигата на конференциите

20 Март, 2026 08:32 619 0

От двойките на 1/4-финалите най-голямо внимание приковава Кристъл Палас - Фиорентина

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ясни са всички 1/4-финалисти в Лигата на конференциите. След като по-рано мястото си на тази фаза си осигуриха Кристъл Палас, Фиорентина, Майнц 05 и АЕК Атина, към тях се присъединиха Райо Валекано, Страсбург, Шахтьор Донецк и АЗ Алкмаар. Те елиминраха съответно Самсунспор, Риека, Лех Познан и Спарта Прага.

От двойките на 1/4-финалите най-голямо внимание приковава Кристъл Палас - Фиорентина, докато АЕК Атина, където играе родният национал Мартин Георгиев, ще срещне Райо Валекано.

ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ

ЧЕТВЪРТФИНАЛИ

Шахтьор Донецк – АЗ Алкмаар

Кристъл Палас – Фиорентина

Райо Валекано – АЕК Атина

Майнц 05 – Страсбург

ПОЛУФИНАЛИ

Шахтьор/АЗ Алкмаар - Кристъл Палас/Фиорентина
Райо Валекано/АЕК Атина - Майнц 05/Страсбург


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

