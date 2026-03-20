Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Илия Груев и Лукас Петков няма да пътуват до Индонезия

20 Март, 2026 16:44 479 1

  • националния отбор -
  • илия груев-
  • лукас петков-
  • селекционер-
  • александър димитров -
  • турнир -
  • fifa series -
  • индонезия-
  • джакарта

Двамата са изтъкнали като мотив лични причини

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболистите на националния отбор Илия Груев и Лукас Петков, които бяха повикани от селекционера Александър Димитров за международния приятелски турнир FIFA Series в Индонезия, отпадат от състава на “трикольорите” и няма да пътуват за Джакарта.

В официална имейл кореспонденция до федерацията двамата са изтъкнали като мотив за отказа си да летят за Индонезия лични причини, които няма да им позволят да вземат участие в предстоящите приятелски срещи на азиатска земя.

На тяхно място няма да бъдат викани други футболисти.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    1 0 Отговор
    Тогава и Левски не трябва да пуска Кристиян Димитров още повече, че и от Лудогорец никой не отива.

    16:49 20.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове