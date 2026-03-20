Микел Артета: Пеп Гуардиола остава моят вдъхновител, въпреки битката за трофея

Микел Артета: Пеп Гуардиола остава моят вдъхновител, въпреки битката за трофея

20 Март, 2026 19:38 291 0

Арсенал и Манчестър Сити се изправят един срещу друг тази неделя във финала за Купата на Лигата

Микел Артета: Пеп Гуардиола остава моят вдъхновител, въпреки битката за трофея - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал - Микел Артета е на прага на ново историческо постижение с лондончани, които в неделя ще се изправят срещу Манчестър Сити във финала за Купата на Лигата. Испанският специалист, който никога не е напускал "Уембли" победен – нито като футболист, нито като треньор – подхожда към сблъсъка с огромна доза увереност и амбиция.

В навечерието на големия мач Артета не скри вълнението си и сподели, че спомените от триумфите на митичния стадион са сред най-ярките моменти в кариерата му. Той подчерта, че за Арсенал, който от години жадува за нов трофей, мотивацията е на върхово ниво. Въпреки това наставникът на "артилеристите" е категоричен, че е рано да се говори за нова ера, преди да бъде свършена работата на терена.

„Чувствам се изключително развълнуван и мотивиран. Победите на препълнен 'Уембли' са незабравими – това са моменти, които остават за цял живот. Знаем колко много означава този финал за клуба и феновете. Когато толкова дълго не си печелил трофей, жаждата за успех става още по-силна. Но трябва да останем фокусирани и да дадем всичко от себе си, преди да говорим за нови етапи в историята на Арсенал“, заяви Артета.

Въпреки напрежението около предстоящия двубой, Артета намери време да изрази уважението си към своя бивш наставник и настоящ мениджър на Манчестър Сити – Пеп Гуардиола. Двамата не са разговаряли през последната седмица, но Артета подчерта, че професионалното съперничество не може да заличи дълбоката признателност и възхищение, които изпитва към Гуардиола.

„Пеп винаги ще бъде моят вдъхновител. Въпреки че сега сме на различни места – той в Манчестър, аз в Лондон – уважението и благодарността ми към него остават непроменени. Това, което научих от него, е безценно и винаги ще го нося със себе си. Не сме се чували тази седмица, но със сигурност ще поговорим след финала“, сподели Артета с усмивка.

В същото време в лагера на Арсенал има известна доза тревога, тъй като участието на ключови играчи като Мартин Йодегор и Юриен Тимбер остава под въпрос. Артета предпочете да не разкрива подробности относно тяхното състояние, като остави феновете в напрегнато очакване до последния момент.


