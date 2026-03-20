Брадли Лорд поема ключова роля в тима на Мерцедес във Формула 1

Брадли Лорд официално застава начело като директор на отбора на Мерцедес във Формула 1, съобщиха от тима в петък. Назначението влиза в сила незабавно и бележи нова ера за германския гигант в моторните спортове.

Главният изпълнителен директор и ръководител на отбора Тото Волф подчерта, че разширяването на екипа и динамичното развитие на Формула 1 изискват свежи управленски решения.

„С нарастването на нашите амбиции и разширяването на дейността ни, дойде моментът да направим стратегическа промяна, която да гарантира още по-ефективно функциониране на отбора“, заяви Волф, цитиран от водещи световни медии.

Брадли Лорд не е ново лице за Мерцедес – той вече се е доказал като официален говорител и директор „Комуникации“ на отбора. Сега, с новата си позиция, той ще има възможност да приложи богатия си опит и визия за бъдещето на тима.

Междувременно Мерцедес доминира в шампионата на конструкторите, след като пилотите на отбора завършиха на челните позиции в първите състезания за Голямата награда на Австралия и Китай.