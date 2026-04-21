Виктор Уембаняма написа история: Най-младият и единодушен Защитник №1 в НБА

21 Април, 2026 17:25 656 0

Баскетболистът на Сан Антонио Спърс е истинска стена пред коша

Снимка: БГНЕС/EПA
Френският гигант на Сан Антонио Спърс - Виктор Уембанямасе превърна в истинска сензация, след като бе коронясан за Най-добър защитник на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). Само на 22 години и с внушителните 224 см височина, Уембаняма не просто впечатли феновете и специалистите, а буквално пренаписа историята на лигата.

Безапелационен избор и рекорди

За първи път в историята на НБА, всички 100 журналисти, имащи право на глас, единодушно избраха един и същи играч за най-добър защитник – и това е именно Виктор Уембаняма. Така той стана първият баскетболист, който печели две различни награди с пълно единодушие, след като преди две години бе избран и за Новобранец на годината.

Статистиката не лъже

В дефанзивен план Уембаняма бе истинска стена пред коша – средно по 9.5 борби в защита, 3.1 чадъра и 1 отнета топка на мач. Тези показатели не само го изстреляха на върха, но и изиграха ключова роля за завръщането на „шпорите“ в плейофите за първи път от 2019 година.

В елитната компания на легендите

Френският център вече е част от изключително престижен клуб – само Майкъл Джордан и Дейвид Робинсън преди него са печелили както наградата за Новобранец, така и за Защитник на годината в своята кариера. Освен това, Уембаняма е четвъртият играч на Спърс, който получава това отличие, след Алвин Робъртсън (1986), Дейвид Робинсън (1992) и Кауай Ленърд (2015, 2016).

Бъдещето е пред него

И това не е всичко! Виктор Уембаняма е сред тримата финалисти за най-престижната индивидуална награда – Най-полезен играч (MVP) на сезона. Дали ще добави още един трофей към колекцията си? Времето ще покаже, но едно е сигурно – баскетболният свят вече говори за новата суперзвезда на НБА.


