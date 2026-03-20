Фреди Люнгберг: Извинявам се на българите за четирите гола (СНИМКИ)

20 Март, 2026 20:30 792 1

В знак на уважение Кирил Евтимов подари на Фреди брандирана торбичка на България с родни сувенири

Снимки: Кирил Евтимов
Шведската легенда Фреди Люнгберг се извини символично на българските футболни фенове за четирите си гола в различни мачове срещу националния ни тим.

Това стана при срещата на Люнгберг с българския финансист Кирил Евтимов в Лондон. Двамата изгледаха реванша между Арсенал и Байер на „Емиратс“, където „топчиите спечелиха с 2:0 и се класираха за трета поредна година във фазата на 1/4-финалите на Шампионската лига.

Евтимов споделил пред шведа, че през годините когато Фреди беше част от „Тре кунур“ постоянно е натъжавал с попаденията си родните привърженици. В пет двубоя срещу България той има пет победи и отбелязани четири гола.

„Минаха над 20 години от тогава, но бих желал да поднеса извинения на българските запалянковци. От четирите гола, които ми припомни, ясно си спомням само дузпата в София, която беше в стил „Паненка“. Но трябва да кажа, че въпреки победите, никога не беше лесно срещу вас. Понякога бяхме по дисциплинирани, а друг път и късмета беше с нас. Пожелавам ви успех във футбола занапред“, добави бившият халф на Арсенал.

В знак на уважение Евтимов подари на Фреди брандирана торбичка на България с родни сувенири.

Освен с него, на „Емиратс“ бургазлията се засече със световния шампион Матс Хумелс и златната топка Матиас Замер, на които също подари торбички с наши сувенири.

Замер пък прати специално поздрави на Краси Балъков и Даниел Боримиров. Тримата гастролираха с огромен успех из Бундеслигата през 90-те години на миналия век.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Вече и "Финансист" ли имате за автор бре фафли.Бг.Пфу...

    21:22 20.03.2026

