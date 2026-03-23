Новини
Спорт »
Тенис »
Сабаленка гази в Маями, кошмарът на Гришо отпадна

23 Март, 2026 12:04, обновена 23 Март, 2026 12:08 798 0

  • тенис-
  • маями-
  • мастърс-
  • сабаленка

Предстоят осминафиналите на мегатурнира Мастърс

Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Белурус се класира без проблем за осминафиналите на мегатурнира в Маями, Флорида.

Лидерката в схемата на надпреварата срази днес американката Кейти МакНали с 6:4, 6:2.

Двубоят продължи 1 час и 26 минути, а интрига имаше само в първата част, в която двете си размениха общо 5 пробива.

Това бе първи дуел между двете. Сабаленка, която спечели в Индиън Уелс, вече е с 8 поредни победи.

В битка за място в "Топ 8" световната номер 1 ще играе с Кай Лин Джън от Китай.

Белгиецът Рафаел Колиньон, който през този сезон победи на два пъти звездата на България Григор Димитров, отпадна в битка за осминафинал на "Мастърс 1000" турнира в Маями, Флорида.

Световният номер 72, който в предходните кръгове отстрани Димитров и 14-ия в света Флавио Коболи, падна от 23-ия в схемата Томи Пол от САЩ с 6:2, 3:6, 7:6(5).

Дуелът продължи 2 часа и 23 минути.

Това бе първа среща между тях при професионалистите.

В следващата фаза Пол ще играе с 29-ия в схемата Томас Мартин Ечевери от Аржентина.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове