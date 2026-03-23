Сабаленка гази в Маями, кошмарът на Гришо отпадна

Световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Белурус се класира без проблем за осминафиналите на мегатурнира в Маями, Флорида.



Лидерката в схемата на надпреварата срази днес американката Кейти МакНали с 6:4, 6:2.



Двубоят продължи 1 час и 26 минути, а интрига имаше само в първата част, в която двете си размениха общо 5 пробива.



Това бе първи дуел между двете. Сабаленка, която спечели в Индиън Уелс, вече е с 8 поредни победи.



В битка за място в "Топ 8" световната номер 1 ще играе с Кай Лин Джън от Китай.

Белгиецът Рафаел Колиньон, който през този сезон победи на два пъти звездата на България Григор Димитров, отпадна в битка за осминафинал на "Мастърс 1000" турнира в Маями, Флорида.



Световният номер 72, който в предходните кръгове отстрани Димитров и 14-ия в света Флавио Коболи, падна от 23-ия в схемата Томи Пол от САЩ с 6:2, 3:6, 7:6(5).



Дуелът продължи 2 часа и 23 минути.



Това бе първа среща между тях при професионалистите.



В следващата фаза Пол ще играе с 29-ия в схемата Томас Мартин Ечевери от Аржентина.