Барселона си гарантира място в Шампионската лига за сезон 2026/2027

23 Март, 2026 18:10 530 1

Феновете на каталунците могат да бъдат спокойни

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Каталунският гранд Барселона официално си осигури участие в следващото издание на най-престижния европейски клубен турнир – Шампионската лига. След категоричната победа над Райо Валекано през уикенда, възпитаниците на Ханзи Флик затвърдиха лидерската си позиция в Ла Лига и вече са недостижими за преследвачите си извън топ 4.

Със спечелените три точки, Барса увеличи актива си на внушителните 73 точки след 29 изиграни кръга. Това им осигурява комфортна преднина от 4 точки пред вечния съперник Реал Мадрид, който заема второто място, и цели 15 точки пред третия във временното класиране – Виляреал. Още по-впечатляваща е дистанцията до петия в подреждането – Бетис, която вече възлиза на цели 29 точки.

С оглед на оставащите само 9 мача до края на сезона, математически е невъзможно Барселона да изпадне от челната четворка. Така "блаугранас" ще запишат 23-то поредно участие в "турнира на богатите" – истинско доказателство за постоянството и класата на отбора на европейската сцена.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен на Барса

    1 0 Отговор
    Категорична победа с 1 на 0.
    Абе пич,ти си луд.

    18:39 23.03.2026

