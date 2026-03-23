Барселона си гарантира място в Шампионската лига за сезон 2026/2027

Каталунският гранд Барселона официално си осигури участие в следващото издание на най-престижния европейски клубен турнир – Шампионската лига. След категоричната победа над Райо Валекано през уикенда, възпитаниците на Ханзи Флик затвърдиха лидерската си позиция в Ла Лига и вече са недостижими за преследвачите си извън топ 4.

Със спечелените три точки, Барса увеличи актива си на внушителните 73 точки след 29 изиграни кръга. Това им осигурява комфортна преднина от 4 точки пред вечния съперник Реал Мадрид, който заема второто място, и цели 15 точки пред третия във временното класиране – Виляреал. Още по-впечатляваща е дистанцията до петия в подреждането – Бетис, която вече възлиза на цели 29 точки.

С оглед на оставащите само 9 мача до края на сезона, математически е невъзможно Барселона да изпадне от челната четворка. Така "блаугранас" ще запишат 23-то поредно участие в "турнира на богатите" – истинско доказателство за постоянството и класата на отбора на европейската сцена.