Новини
Спорт »
Тенис »
Пьотр Нестеров на полуфинал в Ираклион след епичен четиридневен трилър

24 Март, 2026 06:17 432 0

  • тенис -
  • пьотр нестеров-
  • турнир -
  • ираклион-
  • гърция

Мачът беше с такава продължителност заради капризите на времето

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенис талант Пьотр Нестеров демонстрира изключителна воля и спортен дух, като си осигури място сред най-добрите четирима на престижния турнир в Ираклион, Гърция. Надпреварата, която се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 25 000 долара, се превърна в истинско изпитание за национала ни от Купа "Дейвис".

Във вълнуващ четвъртфинален сблъсък, продължил цели четири дни заради капризите на времето, Нестеров надделя над поставения под номер три в схемата британец Джайлс Хъси. След оспорвана битка, българинът триумфира с резултат 6:4, 3:6, 6:4, като срещата бе прекъсвана на три пъти и доигравана на части.

Кулминацията настъпи в решаващия трети сет, когато 23-годишният ни представител изоставаше с 3:4 и 15:30 при свое подаване. В този напрегнат момент Нестеров показа хладнокръвие и характер, обърна развоя на гейма, изравни резултата, а след това спечели и следващите две разигравания, за да си осигури победата и класирането на полуфинал.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове