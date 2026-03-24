Пьотр Нестеров на полуфинал в Ираклион след епичен четиридневен трилър

Българският тенис талант Пьотр Нестеров демонстрира изключителна воля и спортен дух, като си осигури място сред най-добрите четирима на престижния турнир в Ираклион, Гърция. Надпреварата, която се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 25 000 долара, се превърна в истинско изпитание за национала ни от Купа "Дейвис".

Във вълнуващ четвъртфинален сблъсък, продължил цели четири дни заради капризите на времето, Нестеров надделя над поставения под номер три в схемата британец Джайлс Хъси. След оспорвана битка, българинът триумфира с резултат 6:4, 3:6, 6:4, като срещата бе прекъсвана на три пъти и доигравана на части.

Кулминацията настъпи в решаващия трети сет, когато 23-годишният ни представител изоставаше с 3:4 и 15:30 при свое подаване. В този напрегнат момент Нестеров показа хладнокръвие и характер, обърна развоя на гейма, изравни резултата, а след това спечели и следващите две разигравания, за да си осигури победата и класирането на полуфинал.