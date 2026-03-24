Новини
Спорт »
Тенис »
Коко Гоф триумфира в напрегнат осминафинален мач срещу Сорана Кръстя

Коко Гоф триумфира в напрегнат осминафинален мач срещу Сорана Кръстя

24 Март, 2026 07:42 477 0

  • коко гоф-
  • мастърс маями-
  • тенис-
  • четвъртфинал-
  • сорана кръстя-
  • аманда анисимова-
  • белинда бенчич-
  • спортни новини

Американката се класира за следващата фаза в Маями

Коко Гоф триумфира в напрегнат осминафинален мач срещу Сорана Кръстя - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската тенисистка Коко Гоф, която заема четвъртото място в световната ранглиста, си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир от сериите "Мастърс" в Маями. В напрегнат осминафинален двубой, продължил малко над два часа, младата звезда надделя над опитната румънка Сорана Кръстя с резултат 6:4, 3:6, 6:2.

Още от първите минути на срещата стана ясно, че зрителите ще станат свидетели на истинска битка. Първият сет бе белязан от множество обрати и цели пет пробива, като Гоф успя да реализира три от тях и да затвори частта в своя полза.

Втората част започна с нова порция емоции – американката поведе с 3:1, но Кръстя показа борбен дух и обърна развоя, печелейки пет поредни гейма и изравнявайки резултата.

Решителният трети сет се превърна в сцена за доминацията на Гоф. Тя проби още в първия сервис гейм на съперничката си и този път не позволи на румънката да се върне в мача. При 5:2 американката нанесе последния удар, затваряйки срещата с категоричното 6:2.

В следващата фаза Коко Гоф ще се изправи срещу победителката от интригуващия сблъсък между Аманда Анисимова (САЩ) и Белинда Бенчич (Швейцария).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове