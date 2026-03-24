Коко Гоф триумфира в напрегнат осминафинален мач срещу Сорана Кръстя

Американската тенисистка Коко Гоф, която заема четвъртото място в световната ранглиста, си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир от сериите "Мастърс" в Маями. В напрегнат осминафинален двубой, продължил малко над два часа, младата звезда надделя над опитната румънка Сорана Кръстя с резултат 6:4, 3:6, 6:2.

Още от първите минути на срещата стана ясно, че зрителите ще станат свидетели на истинска битка. Първият сет бе белязан от множество обрати и цели пет пробива, като Гоф успя да реализира три от тях и да затвори частта в своя полза.

Втората част започна с нова порция емоции – американката поведе с 3:1, но Кръстя показа борбен дух и обърна развоя, печелейки пет поредни гейма и изравнявайки резултата.

Решителният трети сет се превърна в сцена за доминацията на Гоф. Тя проби още в първия сервис гейм на съперничката си и този път не позволи на румънката да се върне в мача. При 5:2 американката нанесе последния удар, затваряйки срещата с категоричното 6:2.

В следващата фаза Коко Гоф ще се изправи срещу победителката от интригуващия сблъсък между Аманда Анисимова (САЩ) и Белинда Бенчич (Швейцария).