Трагедия в Швеция: Млад вратар загина след фатална стрелба в Йоребру

24 Март, 2026 11:38

Уго Мосхаген бе част от отбора на Форвард

Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Швеция е разтърсена от ужасяваща новина – 20-годишният вратар Уго Мосхаген загуби живота си след като бе прострелян смъртоносно в град Йоребру. Инцидентът се случи в събота вечер, а младият футболист незабавно бе транспортиран в болнично заведение, където, за съжаление, лекарите не успяха да спасят живота му. Трагедията хвърли в скръб не само семейството и приятелите на Уго, но и цялата футболна общност в страната.

Мосхаген бе част от отбора на Форвард, който се състезава в четвърта дивизия на шведското първенство. Младият страж бе известен със своята отдаденост към спорта и мечтаеше един ден да се превърне в професионален футболист. Близките му споделят, че той е бил най-големият от трима братя и е обичал да посещава църквата.

"Това трябваше да бъде неговата година. Уго вложи цялото си сърце и време във футбола, за да сбъдне мечтата си", сподели със сълзи на очи баща му Йоаким Гунарсон.

По информация на британския вестник "Сън", жертвата не е имала никакви връзки с престъпни среди, което прави трагедията още по-необяснима и шокираща за всички, които го познават.

Полицията в Йоребру е започнала разследване, но към момента не са разкрити подробности за извършителите или мотивите зад нападението.

Футболният клуб Форвард изрази дълбоката си скръб и подкрепа към семейството на Уго Мосхаген, като призова за справедливост и бързо разкриване на истината около трагичния инцидент.


  • 1 Грозната истина

    5 1 Отговор
    Черно тото

    11:40 24.03.2026

  • 2 хм хм

    32 0 Отговор
    Инжинер от Нигерия ли го застреля? Или доктор от Пакистан?

    Коментиран от #6

    11:42 24.03.2026

  • 3 Абе да бе

    14 0 Отговор
    Туйн пийкс, брат.

    11:43 24.03.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    9 0 Отговор
    Всеки има своя Петрохан.

    11:44 24.03.2026

  • 5 Абе

    4 2 Отговор
    Така къ го гледам, некъв гейнски инцидент ше да е.

    11:46 24.03.2026

  • 6 Сила

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "хм хм":

    Афганистански микробиолог , доктор на науките ....🐐

    11:51 24.03.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    19 1 Отговор
    Пуснаха украинската мафия
    Пуснаха арабската мафия
    Пуснаха кой ли не - да си берат сега плодовете от кретенията!

    11:55 24.03.2026

  • 8 В бяла християнска

    19 0 Отговор
    Европа е така. От известно време.

    11:55 24.03.2026

  • 9 Мунчо

    7 0 Отговор
    Петроханската партия има подкрепа навсякъде. Някой прекрасен лама еколог го е гръмнал.

    11:55 24.03.2026

  • 10 Малеей

    25 0 Отговор
    Преди 15-20 години Швеция бе синоним на спокоен живот, социална държава и нулева престъпност.
    Сега там е по-зле от Колумбия.

    Коментиран от #11, #13

    11:56 24.03.2026

  • 11 Така де

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Малеей":

    От толкова инженери, физици, химици и астронавти нов внос от Бурунди, Заир, Нигер и Занзибар възникват научни спорове по време на семинари, научни форуми и конгреси в гетата и често се стига до употреба на хладно и огнестрелно оръжие!

    12:23 24.03.2026

  • 12 Ахати няря

    4 0 Отговор
    Още тарамбуки да приемат

    12:29 24.03.2026

  • 13 Все тая

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Малеей":

    Добрите времена раждат слаби мъже. Слабите мъже ще доведат трудни времена …и т.н

    12:32 24.03.2026

  • 14 Чао

    0 0 Отговор
    Съболезнования

    12:41 24.03.2026

