Даниел Димов поема ключова роля в Черно море

Черно море Варна е на път да върне добре познато лице в клуба, но този път не като футболист, а като ръководител. Според информация на "Мач Телеграф", Даниел Димов е фаворит за новия пост спортен директор на варненския тим.

В момента "моряците" изпитват остра нужда от човек, който да поеме отговорността за селекцията и да бъде връзката между треньорския щаб и ръководството. До момента Илиан Илиев се занимаваше с организационните въпроси около отбора, докато изпълнителният директор Пламен Андреев поемаше административните задачи.

Липсата на специализиран спортен директор обаче се усеща, особено след последните събития с напускането на вратаря Пламен Илиев, което разклати иначе спокойната атмосфера в клуба.

Назначаването на Даниел Димов се очаква да внесе необходимия баланс и професионализъм в управлението на Черно море. Опитът и авторитетът му като бивш капитан на отбора са гаранция за стабилност и по-добра комуникация между всички звена в клуба.