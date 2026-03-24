Даниел Димов поема ключова роля в Черно море

Черно море Варна е на път да върне добре познато лице в клуба, но този път не като футболист, а като ръководител. Според информация на "Мач Телеграф", Даниел Димов е фаворит за новия пост спортен директор на варненския тим.
В момента "моряците" изпитват остра нужда от човек, който да поеме отговорността за селекцията и да бъде връзката между треньорския щаб и ръководството. До момента Илиан Илиев се занимаваше с организационните въпроси около отбора, докато изпълнителният директор Пламен Андреев поемаше административните задачи.
Липсата на специализиран спортен директор обаче се усеща, особено след последните събития с напускането на вратаря Пламен Илиев, което разклати иначе спокойната атмосфера в клуба.
Назначаването на Даниел Димов се очаква да внесе необходимия баланс и професионализъм в управлението на Черно море. Опитът и авторитетът му като бивш капитан на отбора са гаранция за стабилност и по-добра комуникация между всички звена в клуба.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #4
13:31 24.03.2026
2 Никола Георгиев четвърта група
Коментиран от #6
13:31 24.03.2026
3 Цитат на годината:
Ами до сега като сте играли на прескочи кобила сега опитайте футбол, пък можете и да можете. Знае ли се?
13:32 24.03.2026
4 чугун
До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":Ами ей така. Искаш да се откаже от детството си ли. Казал ли е нещо против черно море. Ти как си спомняш за първото влюбване.
13:34 24.03.2026
5 ДъртияГларус
13:56 24.03.2026
6 ЧервенКаскет
До коментар #2 от "Никола Георгиев четвърта група":и колко кандидати имаше за членствво в БКП, а, готови да направят всичко зада се издигнат ....................
13:59 24.03.2026