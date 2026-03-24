Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Даниел Димов поема ключова роля в Черно море

Даниел Димов поема ключова роля в Черно море

24 Март, 2026 13:17 545 6

  • даниел димов-
  • черно море-
  • спортен директор-
  • новини варна-
  • футбол българия-
  • стадион тича-
  • промени в черно море

Очаква се да стане спортен директор

Даниел Димов поема ключова роля в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Черно море Варна е на път да върне добре познато лице в клуба, но този път не като футболист, а като ръководител. Според информация на "Мач Телеграф", Даниел Димов е фаворит за новия пост спортен директор на варненския тим.

В момента "моряците" изпитват остра нужда от човек, който да поеме отговорността за селекцията и да бъде връзката между треньорския щаб и ръководството. До момента Илиан Илиев се занимаваше с организационните въпроси около отбора, докато изпълнителният директор Пламен Андреев поемаше административните задачи.

Липсата на специализиран спортен директор обаче се усеща, особено след последните събития с напускането на вратаря Пламен Илиев, което разклати иначе спокойната атмосфера в клуба.

Назначаването на Даниел Димов се очаква да внесе необходимия баланс и професионализъм в управлението на Черно море. Опитът и авторитетът му като бивш капитан на отбора са гаранция за стабилност и по-добра комуникация между всички звена в клуба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бат Венце Сикаджията

    0 1 Отговор
    Тоз айдъл наскоро нали заяви в интервю, че Левски му бил отбора на сърцето? Да отива там. Аман от продажници. Как може да си варненец и Левски да ти е на сърце не знам.

    Коментиран от #4

    13:31 24.03.2026

  • 2 Никола Георгиев четвърта група

    3 1 Отговор
    Какъв отбор имаше едно време черно море. Чурвения, Стефан Богомилов, Стефан янев ... Бяха славни времена. Гагарин се пукаше по шевовете. Бяхме студенти в МЕИто, специалност Радиотехника, 15 души за 1 место. Най малко 28,5 при максимален бал зо.Професор Димитър Мишев, по късно академик, космически технологии, професор Васил Халачев, професор Казанджиев.

    Коментиран от #6

    13:31 24.03.2026

  • 3 Цитат на годината:

    3 0 Отговор
    Треньорът на националния отбор по футбол преди отпътуването за Индонезия: "Независимо от съперниците ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ИГРАЕМ ФУТБОЛ!"
    Ами до сега като сте играли на прескочи кобила сега опитайте футбол, пък можете и да можете. Знае ли се?

    13:32 24.03.2026

  • 4 чугун

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":

    Ами ей така. Искаш да се откаже от детството си ли. Казал ли е нещо против черно море. Ти как си спомняш за първото влюбване.

    13:34 24.03.2026

  • 5 ДъртияГларус

    1 0 Отговор
    добре е поне един в ръководството да разбира от футбол, а отживелицата илиев да си ходи !!!

    13:56 24.03.2026

  • 6 ЧервенКаскет

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никола Георгиев четвърта група":

    и колко кандидати имаше за членствво в БКП, а, готови да направят всичко зада се издигнат ....................

    13:59 24.03.2026

