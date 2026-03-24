Чешкият футбол във вихъра на грандиозен корупционен скандал: Масови арести, разследвания и шокиращи разкрития

Чехия преживява истински трус в света на футбола, след като мащабна антикорупционна операция разкри невиждана до момента схема за уреждане на мачове и измами със залагания. Още от ранните часове на деня, органите на реда, подпомагани от Европол, Интерпол и антикорупционния отдел на УЕФА, провеждат координирани акции из цялата страна, като основният фокус е насочен към Моравия.

Служителите на Националния център за борба с организираната престъпност (NCOZ) потвърдиха, че разследването е в ход и се ръководи от Главната прокуратура в Оломоуц. Говорителят на NCOZ Ярослав Ибехей заяви, че в момента се води наказателно производство, а подробности ще бъдат оповестени от прокуратурата.

За разлика от предишни случаи, този път разследването не се ограничава само до по-ниските дивизии. Пипалата на корупцията са проникнали дълбоко – от първа лига до младежките формации. Според председателя на Чешката футболна асоциация (FAČR) Давид Трунда, който обяви извънредно положение и алармира Изпълнителния комитет, операцията е резултат от тригодишно разследване и засяга десетки лица – футболисти, съдии, длъжностни лица и цели клубове.

Етичната комисия на FAČR вече е стартирала дисциплинарни производства срещу над 40 души и организации, сред които има представители на клубове от първа до четвърта лига, както и от младежките първенства. По информация на inFotbal, централата на FAČR не е била обект на полицейска акция, въпреки слуховете в публичното пространство.

Сред заподозрените изпъква името на Ян Волф – кмет на Карвина и собственик на местния първодивизионен клуб. Според източници, това е единственият клуб от елита, замесен в скандала. Освен това, разследването обхваща и съдии от професионалния списък, като вече се споменават конкретни имена, ръководили ключови мачове в миналото.

Ръководството на Чешката футболна асоциация реагира светкавично, като свика извънредно заседание на Изпълнителния комитет. След него се очаква официална пресконференция, на която ще бъдат разкрити повече подробности за разследването и предстоящите действия.