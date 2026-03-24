Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стилиян Петров подготвя сензационно събитие в Бургас – очаква се голямо разкритие

Стилиян Петров подготвя сензационно събитие в Бургас – очаква се голямо разкритие

24 Март, 2026 15:04 1 024 5

  • стилиян петров -
  • инициатива-
  • футбола-
  • българия-
  • димитър димитров -
  • стойко сакалиев-
  • кмета на бургас-
  • димитър николов

Това ще стане на 31 март 2026 г. (вторник), точно в 10:30 часа

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бургас се готви за вълнуваща новина, която ще разтърси спортната общност в цяла България! Иконичният капитан на националния ни футболен отбор и рекордьор по изиграни мачове със „лъвовете“ – Стилиян Петров – ще разкрие важна инициатива, която обещава да остави траен отпечатък върху бъдещето на футбола у нас.

На 31 март 2026 г. (вторник), точно в 10:30 ч., залата „Бургас“ в Конгресния център ще се превърне в арена на очаквания и емоции. Към Петров ще се присъединят още две знакови фигури от футболната история на България – харизматичният Димитър Димитров и обичаният Стойко Сакалиев.

Присъствието на кмета на Бургас Димитър Николов допълнително подчертава значимостта на предстоящото събитие.

Макар подробностите около инициативата да се пазят в пълна тайна, слуховете вече витаят из спортните среди. Очаква се проектът да бъде свързан с развитието на детско-юношеския футбол, благотворителни каузи или организирането на мащабно спортно мероприятие, което да обедини поколения фенове и млади таланти.


  • 1 Новичок

    4 1 Отговор
    Е хайде спрете се с тези " Разкрития " бре акушери такива пфу...оня другият афтор и той " Шокиращи разкрития " пък тепърва разследвали.

    15:09 24.03.2026

  • 2 Дфг

    2 3 Отговор
    Да поканят и оня kka пут без диплома,да види как се прави!

    15:10 24.03.2026

  • 3 ТАКА СЕГА ГОЛЯМО

    4 2 Отговор
    Голямо колко голямо. Щом Сакалиев Бербатов (да не си забрави пищака) и кмето сигурно само дупки ще запълват. Толкова години имаха възможност да съживят бг футбола те само се дуеха. Нищо няма да направят. Футбола ни е умрял и той не може да бъде съживен. Пълно със чуждици и Треньори и игралци. Школите са разруха. Футбола стана бизнес печалба. Само какви и да са ДОМУСИТЕ могат да оправят нещата и са го доказали че могат. Вие сте въшки

    15:18 24.03.2026

  • 4 Перо

    2 0 Отговор
    Ние нямаме футбол от 1994 г., но имаме силно развит хазарт и черно тото с футбола!

    15:26 24.03.2026

  • 5 Смешник

    0 0 Отговор
    Интересува ни само някой да оправи собственоста на стадионите защото за срамота на града и кмета отбора играе извън Бургас Всичко останало е бош лаф работа и евтин пиар

    16:02 24.03.2026

