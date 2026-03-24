Сабаленка: Хората често са невъзпитани и груби към нас

Арина Сабаленка не спира да интригува тенис света, предаде sportal.bg. Въпреки че има стряскащ баланс от 20-1 в началото на сезона с две титли в джоба си и класиране за четвъртфиналите в Маями, раните от Мелбърн все още парят.

След като разгроми Цинвън Чжън на осминафиналите на WTA 1000 в Маями, световната №1 анализира пред журналисти болезнените си загуби, менталните блокажи и обясни защо неотдавнашната ѝ загуба от Елена Рибакина ѝ е подействала по-тежко от миналогодишната срещу Мадисън Кийс на финала на Australian Open.



Въпросът, който беларускинята получи след класирането си за четвъртфиналите във Флорида, беше директен: кой финал на Australian Open я е болял повече – този от 2025 г. или последният? Арина не избяга от отговора.

"Всички тези загубени финали ми тежат, защото не искам да се повтарят. При последния в Мелбърн ми се струваше, че съм си свършила работата. Водех с 3:0, играех брутален тенис, всичко беше в мои ръце. Видях, че Рибакина нямаше никакво самочувствие в този момент. Чувствах се така, сякаш ѝ подарявам титлата, а след това тя се съвзе. Беше ужасно болезнено", заяви Арина Сабаленка.

Най-добрата тенисистка в света след това добави:



"Бих казала, че тази година беше по-болезнена от 2025 г. Тогава Кийс просто ме отнесе от корта, игра невероятно и не можех нищо да направя. Но тази година – победата беше моя, а аз я изпуснах. Все пак, веднага щом напуснах турнира, обърнах нова страница. Разговарях с екипа си, направихме ментални промени и сега гледам на финалите от друга перспектива."

Sabalenka soars into the quarterfinals! 🌟@SabalenkaA advances in straight sets 6-3, 6-4 against Zheng in Miami!#MiamiOpenpic.twitter.com/DflhhSBSnK

Сабаленка говори и за тъмната страна на славата – коментарите в интернет. Нейната рецепта е проста:

"Опитвам се да не чета какво се пише, защото по някаква причина винаги виждам повече негативни, отколкото позитивни неща. Щом излезе моя снимка или новина за мен, просто превъртам напред. Хората често са невъзпитани и груби към нас, така че наистина не си струва да губим време за това."

Като една от малкото, които могат да спечелят в една година титлите в Индиън Уелс и Маями (известния "слънчев дубъл"), беларускинята подчерта, че това е адско предизвикателство.



%Големият шлем продължава две седмици, но спечелването на тези два поредни турнира означава почти четири седмици тенис при напълно различни условия. Това е изключително сложно. Обичам такива предизвикателства, но вървя стъпка по стъпка. Не знам кое е по-трудно, това са несравними неща", заяви тя.



На полуфиналите в Маями Сабаленка ще играе срещу американката Хейли Ан Баптист.

Източник: sportal.bg