Манчестър Юнайтед може да натрупа дълг от 4.5 милиарда долара заради новия стадион

25 Март, 2026 09:30 539 0

„Червените дяволи” вече дължат 1.8 милиарда, а частното финансиране на новия Олд Трафорд може почти да утрои тази сума

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Юнайтед планира да финансира изцяло с частни средства строежа на новия си стадион, което може да натрупа общия дълг на клуба до 4.5 милиарда долара (3.4 милиарда британски лири).

Въпреки това ръководството е оптимистично, като интересът от потенциални инвеститори вече е значителен. Идеята за изграждането на „Уембли на севера” е амбиция на съсобственика сър Джим Ратклиф още от началото на 2024 година.

Проектът предвижда стадион с капацитет от 100 000 места, който ще стане най-големият в Обединеното кралство, като част от мащабен план за градско обновление на района около Олд Трафорд. Клубен говорител потвърди на фенски форум, че финансирането ще бъде изцяло частно, а оперативният директор Колет Рош заяви, че преговорите с инвеститори вървят активно.

„Радвам се да споделя, че имаме голям интерес — много хора и организации искат да инвестират не само в стадиона, но и в целия район около него”, каза тя.

Засега дългът на Юнайтед възлиза на 1.8 милиарда долара. Той е натрупан от спорното изкупуване на клуба от фамилия Глейзър през 2005 г., както и от неизплатени трансферни суми за над 668 милиона долара.

Ако строежът на новия стадион струва приблизително 2.7 милиарда, общият дълг може да достигне 4.5 милиарда долара — цифра, която поставя „червените дяволи” в безпрецедентна финансова ситуация за клуб, който до 2005 година беше практически без дългове в продължение на близо 70 години.​​​​​​​​​​​​​​​​


