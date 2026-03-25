От Нова Зеландия са съгласни да играят с Иран извън САЩ мача им от световното първенство

25 Март, 2026 15:00 465 1

Участието на тима от Ислямската република е под въпрос заради конфликта в Близкия Изток

Футболните национали на Нова Зеландия са съгласни да изиграят мача си с Иран на световното първенство извън територията на САЩ, съобщава агенция Ройтерс.

Иран беше една от първите нации, класирали се за Мондиал 2026, но участието на тима е под въпрос от началото на конфликта в Близкия Изток в края на февруари. Трите мача на отбора в групите на Мондиал 2026 са насрочени на стадиони в САЩ, а специално този с Нова Зеландия е в Лос Анджелис.

Федерацията на Иран обаче заплашва с бойкот и не иска да играе футбол на американска земя.

Новозеландският национал Райън Томас заяви, че Иран си е заслужил правото да играе на Мондиал 2026 и че неговите съотборници не се притесняват от шума, който се вдига около участието на тима от Близкия изток на турнира.

"Те са си заслужили да играят. От наша страна няма никакъв проблем да ги срещнем в Канада или Мексико. За мен лично няма голямо значение", каза Томас, цитиран от Ройтерс.

Той и неговите съотборници ще бъдат базирани в Сан Диего, Калифорния, а от там пътят до мексиканската граница е кратък.

Крилото Коста Барбарусес добави: "Нека решат хората, които отговарят за тези неща. Това изобщо не пречи на подготовката ни и не виждам причина да не изиграем мача в Мексико".


  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    5:0 за Иран.

    15:27 25.03.2026

