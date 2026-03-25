Борислав Рупанов: Българите в Полша улесняват адаптацията ми

25 Март, 2026 15:38 565 1

В момента футболистът е на лагер с младежкия национален отбор по футбол

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на младежкия национален отбор Борислав Рупанов призна, че в първите си месеци в Полша основна роля за адаптацията му в Гурник (Забже) играят българските футболисти Пламен Андреев, Владимир Николов и Виктор Попов. Вратарят е част от Лех (Познан), докато другите двама се състезават за Корона.

Самият Рупанов осъществи трансфер през зимата, а сега се завърна в България за мачовете на „лъвчетата“ срещу Гибралтар на 27 март и домакинството срещу Азербайджан в последния ден на месеца.

„Със сигурност нещата вече са по-добре. Футболът в Полша е по-труден, но благодарение на българите, които играят там, се адаптирам по-лесно. Щастлив съм от това, което виждам – хубави терени, пълни стадиони. Предизвикателствата са много, най-вече езикът. За първи път излизам от България. Залага се повече на физиката – има повече единоборства и бягане. Манталитетът ми помага да не се отказвам и да не се предавам. С много работа вярвам, че нещата ще се получат. С Пламен Андреев и Владо Николов поддържам постоянна връзка. Разстоянието е проблем, но успяваме да комуникираме.“

Рупанов е наказан за визитата на Гибралтар, но въпреки това ще бъде близо до своите съотборници: „Да, ще пътувам. Искам да подкрепя отбора. Ще се подготвим добре за мачовете. Мобилизирани и концентрирани сме да побеждаваме. Лично за себе си мога да кажа, че когато съм извън терена, напрежението е по-голямо, отколкото когато играя. В младежкия национален отбор колективът винаги е бил на много високо ниво. Комуникираме и извън лагерите, което ни помага да се представяме по-добре в мачовете.“


  • 1 Алооо

    0 0 Отговор
    Новобранец! Полякините гледай, мойто момче! Полякините! Те каква адаптация ще ти направят...

    16:02 25.03.2026

