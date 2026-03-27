Гуардиола напуска Манчестър Сити в края на сезона, вече има основен кандидат за наследник

27 Март, 2026 06:10 2 003 1

  • пеп гуардиола-
  • манчестър сити-
  • футбол

Белгиецът е дълбок познавач на клуба, но Байерн Мюнхен не иска да го пуска

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Въпреки договора си до 2027 година, Пеп Гуардиола ще напусне Манчестър Сити в края на сезона. Това твърдят колегите от германския “Sky Sport”, които са категорични по въпроса.

За негов наследник „гражданите” са насочили поглед към Венсан Компани, настоящ треньор на Байерн Мюнхен и човек, познаващ клуба отвътре след 12 години като играч и капитан.

Препятствието обаче е сериозно. Байерн Мюнхен цени 39-годишния белгиец изключително много и наскоро го обвърза с нов договор до 2029 година, в който няма клауза за предсрочно прекратяване. Според германската телевизия напускането на Компани е изключително трудно постижимо при тези условия.​​​​​​​​​​​​​​​​


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Това твърдят колегите

    4 0 Отговор
    ...от германския “Sky Sport”, които са категорични по въпроса че не сте им никакви колеги фактически!

    06:46 27.03.2026

