Гуардиола напуска Манчестър Сити в края на сезона, вече има основен кандидат за наследник

Въпреки договора си до 2027 година, Пеп Гуардиола ще напусне Манчестър Сити в края на сезона. Това твърдят колегите от германския “Sky Sport”, които са категорични по въпроса.

За негов наследник „гражданите” са насочили поглед към Венсан Компани, настоящ треньор на Байерн Мюнхен и човек, познаващ клуба отвътре след 12 години като играч и капитан.

Препятствието обаче е сериозно. Байерн Мюнхен цени 39-годишния белгиец изключително много и наскоро го обвърза с нов договор до 2029 година, в който няма клауза за предсрочно прекратяване. Според германската телевизия напускането на Компани е изключително трудно постижимо при тези условия.​​​​​​​​​​​​​​​​