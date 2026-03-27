Мбапе: Не мога да си представя Световното без Неймар

Нападателят на Реал Мадрид и националния отбор на Франция - Килиан Мбапе, заяви, че не може да си представи Световното първенство през 2026 година без Неймар, който не е викан в националния отбор на Бразилия под ръководството на Карло Анчелоти.
"Световното първенство е турнир на звездите. Тук са събрани всички звездни играчи и, според мен, Неймар е една от главните звезди. Не мога да си представя Световно първенство без Неймар. Но, в крайна сметка, не мога да вървя срещу бившия си треньор Анчелоти. Трябва да уважавам неговите решения."
"Винисиус сега трябва да направи още една стъпка напред в националния отбор, но Неймар си е Неймар. Той е фантастичен играч", каза Мбапе.
