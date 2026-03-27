Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мбапе: Не мога да си представя Световното без Неймар

27 Март, 2026 09:59 842 3

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • франция-
  • бразилия-
  • неймар

Световното първенство е турнир на звездите

Мбапе: Не мога да си представя Световното без Неймар - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Реал Мадрид и националния отбор на Франция - Килиан Мбапе, заяви, че не може да си представи Световното първенство през 2026 година без Неймар, който не е викан в националния отбор на Бразилия под ръководството на Карло Анчелоти.

"Световното първенство е турнир на звездите. Тук са събрани всички звездни играчи и, според мен, Неймар е една от главните звезди. Не мога да си представя Световно първенство без Неймар. Но, в крайна сметка, не мога да вървя срещу бившия си треньор Анчелоти. Трябва да уважавам неговите решения."

"Винисиус сега трябва да направи още една стъпка напред в националния отбор, но Неймар си е Неймар. Той е фантастичен играч", каза Мбапе.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Световното не е турнир на звездите, а турнир на тези които са в най добра момента форма! Да обикновено това са и звездите, но предвид че е веднъж на 4 години, не мисля че е редно да се залага на имена , а на хора във върховна кондиция и мотивация! Затова има и някоя изненада винаги! Защо много рядко се случва точно през този един от 48 месеца най добрите да са и в най добра форма! Винаги има някой който е в пик неочаквано! Както бяхме и ние през 94та! Никога пак нямаше да се случи тази комбинация от форма, талант и мотивация!

    10:52 27.03.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Бразилското циганенце мнооого отдавна няма нищо общо с фантастичен играч.

    Коментиран от #3

    11:38 27.03.2026

  • 3 Зеленски0т с дългата брада

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Що бре ,човекот си има име че е голем играч - другото...майката...

    14:30 27.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове