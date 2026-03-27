Вече са ясни четирите финални плейофа за Мондиал 2026 от Зона Европа

27 Март, 2026 07:00 1 786 1

За решителните битки от Поток „А“ на плейофите се класираха тимовете на Италия и Босна и Херцеговина

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Във вторник вечер, 31 март, ще станат ясни и последните четири тима от Европа, които ще си осигурят място на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

За решителните битки от Поток „А“ на плейофите се класираха тимовете на Италия и Босна и Херцеговина. „Скуадра адзура“ отстрани състава на Северна Ирландия след 2:0 в Бергамо, докато Босна трябваше да мине през рулетката на дузпите срещу коравия състав на Уелс.

В Поток „В“ Швеция не се затрудни срещу Украйна, докато в същото време Полша надделя трудно над Албания.

В третия поток Косово си осигури сблъсък с Турция в Прищина. Тимът на защитника на ЦСКА Лумбард Делова победи драматично с 4:3 като гост тима на Словакия, докато по-рано Турция отстрани Румъния.

В Поток D също имаше драма, като Чехия се класира за финала след победа с дузпи над Ирландия. Там чехите ще срещнат отбора на Дания, който нямаше проблеми срещу Северна Македония и се наложи с 4:0.

Ето и пълната програма за вторник вечер:

21:45 Босна и Херцеговина – Италия

21:45 Чехия – Дания

21:45 Косово – Турция

21:45 Швеция - Полша


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чао

    1 3 Отговор
    Дано Полша,Италия и Чехия да продължат напред.Успех пичове.😎

    08:13 27.03.2026

