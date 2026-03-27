България излиза срещу Соломонови острови

27 Март, 2026 09:29 1 347 19

Срещата е днес от 10:30 часа българско време и ще се играе в Индонезия

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България се изправя срещу Соломонови острови в мач от приятелския турнир на ФИФА. Срещата е днес от 10:30 часа българско време и ще се играе в Индонезия. Рефер на двубоя е Науфал Адя Фаируски.

Победителят от този мач се класира за финала на четиристранното състезание и ще срещне спечелилия другия полуфинал между Индонезия и Сейнт Китс и Невис, който започва в 15:00 часа българско време.

„Лъвовете“ имаха тежко пътуване до Джакарта – 15-часов полет с две презареждания за гориво в Оман и Шри Ланка. Затова часовата разлика и аклиматизацията са най-голямото препятствие, с което трябва да се справят играчите на селекционера Александър Димитров.

По регламент треньорите ще имат право на общо осем смени, което означава, че почти всички ще получат игрови минути в двете срещи.

Соломонови острови са в серия от 5 мача без победа (4 загуби и 1 равенство). Островитяните са на 151-а позиция в ранглистата на ФИФА. България се намира на 87-о място. "Лъвовете" бяха в серия от 10 мача без успех, но в последния дуел в пресявките за Мондиал 2026 надиграха Грузия с 2:1.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    15 0 Отговор
    Преди отпътуването за Индонезия треньорът Ал. Димитров заяви: ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ИГРАЕМ ФУТБОЛ!
    Явно защото до сега са играли на прескочикобила. Нека опитат, пък може и да могат, знае ли се?

    09:36 27.03.2026

  • 2 Гост

    14 0 Отговор
    Да отидеш на другия край на света заради един мач???Неее,тука яка почивка и голям купон ще падне

    09:38 27.03.2026

  • 3 Време беше

    22 0 Отговор
    Най сетне конкурентен отбор на нашите дискотечни тигри. Единия играч от Соломоновите острови , чух че е безработен и имал повече време за футбол, той ще им дойде тегав, останалите са градинари, автомонтьори и сервитьорчета. Те нямат толкова време за футбол и имаме шанс за хикс . Ако ни бият на терена, после нашите тигри ще им покажат в дискотеката кой е номер едно.

    09:41 27.03.2026

  • 4 Сила

    13 0 Отговор
    На Соломоновите острови са канибали ...обаче нашите просмукани с алкохол и дрога ритнитопковци не са им по вкуса !!!

    09:43 27.03.2026

  • 5 Тръмп

    4 0 Отговор
    Атакувайте с балистични ракети

    09:47 27.03.2026

  • 6 Кольо

    6 0 Отговор
    Да пуска 11 бурета, с тях има по-голям шанс за “Х”.

    09:59 27.03.2026

  • 7 ташацинарояци

    2 0 Отговор
    и мъданастада, пожелавам приятна разходка

    10:01 27.03.2026

  • 8 Имаме шанс

    4 0 Отговор
    Да не паднем с много

    10:08 27.03.2026

  • 9 Туропетатор

    5 0 Отговор
    Нека ходят, нека видят свят

    10:10 27.03.2026

  • 10 Някой

    5 0 Отговор
    За Соломоновите острови коефициент на букмейкъри 28, а за нашите 1.08 . Да не е след мача кога ще ги стигнем Соломоновите острови?

    Коментиран от #11

    10:32 27.03.2026

  • 11 Гонзо bet

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    Всичко е пот контрол

    10:44 27.03.2026

  • 12 фАНТОМасс

    2 0 Отговор
    Ще е велик мач ! Нали ?

    11:00 27.03.2026

  • 13 хер ФЛИК

    1 0 Отговор
    Както се казва - Г.Ъ.3 път да види !

    11:01 27.03.2026

  • 14 Хроматид

    2 0 Отговор
    Има ли кой да спре нашите момчета ? Ни Соломон , нито даже островите му !

    11:02 27.03.2026

  • 15 ШперПЛАТ

    1 0 Отговор
    Нашите дали са заложили на този мач ? И за кого - за себе си или за другите ? Че трета възможност няма !

    11:03 27.03.2026

  • 16 КарабасБарабас

    1 0 Отговор
    Виж ти ! СОЛОМОНците са ни вкарали гол !
    Това значи ли , че ще се отдадат на национални тържества !?

    11:05 27.03.2026

  • 17 Миндич

    1 0 Отговор
    При победа на Соломоновите острови се предполага,че ще местните туземци ще направят жертвоприношение с канибален ритуал.Дано някой АКТИВИСТИОТБАКТИВИСТИТЕ В БФС Е КУРБАНА.

    11:30 27.03.2026

  • 18 Агенция "Голям...Тур"

    5 0 Отговор
    Поне свят видяха🌍🌎🌏🏖🏜🏝🏞

    11:37 27.03.2026

  • 19 Лелелеле

    2 0 Отговор
    Ако и тия бамбуци вземат че ни наритат
    Голям срам и обеснения от гонзо ще паднат

    14:15 27.03.2026

