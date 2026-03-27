България излиза срещу Соломонови острови

България се изправя срещу Соломонови острови в мач от приятелския турнир на ФИФА. Срещата е днес от 10:30 часа българско време и ще се играе в Индонезия. Рефер на двубоя е Науфал Адя Фаируски.

Победителят от този мач се класира за финала на четиристранното състезание и ще срещне спечелилия другия полуфинал между Индонезия и Сейнт Китс и Невис, който започва в 15:00 часа българско време.

„Лъвовете“ имаха тежко пътуване до Джакарта – 15-часов полет с две презареждания за гориво в Оман и Шри Ланка. Затова часовата разлика и аклиматизацията са най-голямото препятствие, с което трябва да се справят играчите на селекционера Александър Димитров.

По регламент треньорите ще имат право на общо осем смени, което означава, че почти всички ще получат игрови минути в двете срещи.

Соломонови острови са в серия от 5 мача без победа (4 загуби и 1 равенство). Островитяните са на 151-а позиция в ранглистата на ФИФА. България се намира на 87-о място. "Лъвовете" бяха в серия от 10 мача без успех, но в последния дуел в пресявките за Мондиал 2026 надиграха Грузия с 2:1.