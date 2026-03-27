Авиокомпания се майтапи с Арсенал и Микел Артета

Авиокомпания се майтапи с Арсенал и Микел Артета

27 Март, 2026 10:30 1 021 0

Съвсем очаквано и логично "артилеристите" отбелязаха датата в публикация в социалните мрежи

Авиокомпания се майтапи с Арсенал и Микел Артета - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Днес мениджърът на Арсенал Микел Артета отбелязва своя 44-ти рожден ден. Съвсем очаквано и логично "артилеристите" отбелязаха датата в публикация в социалните мрежи.

Официалният профил в "Х" на Ryanair обаче побърза да се пошегува с клуба.

“Най-накрая празнуват нещо“, написаха от авиокомпанията, чиито администратори често се бъзикат на футболна тематика.

Както е известно, Арсенал загуби миналата неделя финала за Карабао Къп срещу Манчестър Сити (0:2).


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

