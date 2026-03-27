Авиокомпания се майтапи с Арсенал и Микел Артета

Днес мениджърът на Арсенал Микел Артета отбелязва своя 44-ти рожден ден. Съвсем очаквано и логично "артилеристите" отбелязаха датата в публикация в социалните мрежи.

Официалният профил в "Х" на Ryanair обаче побърза да се пошегува с клуба.

“Най-накрая празнуват нещо“, написаха от авиокомпанията, чиито администратори често се бъзикат на футболна тематика.

Както е известно, Арсенал загуби миналата неделя финала за Карабао Къп срещу Манчестър Сити (0:2).