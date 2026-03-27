Наполи с ултиматум към Лукаку

Напрежението между Наполи и Ромелу Лукаку се увеличава. Според “Скай Спорт Италия” нападателят ще бъде замразен и няма да играе до края на сезона, ако не се прибере в Неапол преди следващия вторник.

Лукаку е в Белгия, където се възстановява и се опитва да си върне формата. Той е много далеч от оптималното си физическо състояние. Играчът е решил да тренира индивидуално в Антверпен и смята да остане близо до семейството си поне още една седмица.

Лукаку е информирал Наполи за решението си, но от клуба са му съобщили, че го чака глоба и дори замразяване от състава. Нападателят се завърна последните седмици след дълго лечение на контузия, но е играл общо около 40 минути в Серия А след завръщането си.

Според Николо Скира кариерата на Лукаку в Наполи е приключила и той ще напусне през лятото. Играчът вече е получил предложения от турски и саудитски клубове.