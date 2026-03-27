Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наполи с ултиматум към Лукаку

27 Март, 2026 22:30 1 381 1

  • лукаку-
  • наполи-
  • нападател-
  • серия а

Напрежението между тима и нападателя нараства

Снимка: YouTube
Напрежението между Наполи и Ромелу Лукаку се увеличава. Според “Скай Спорт Италия” нападателят ще бъде замразен и няма да играе до края на сезона, ако не се прибере в Неапол преди следващия вторник.

Лукаку е в Белгия, където се възстановява и се опитва да си върне формата. Той е много далеч от оптималното си физическо състояние. Играчът е решил да тренира индивидуално в Антверпен и смята да остане близо до семейството си поне още една седмица.

Лукаку е информирал Наполи за решението си, но от клуба са му съобщили, че го чака глоба и дори замразяване от състава. Нападателят се завърна последните седмици след дълго лечение на контузия, но е играл общо около 40 минути в Серия А след завръщането си.

Според Николо Скира кариерата на Лукаку в Наполи е приключила и той ще напусне през лятото. Играчът вече е получил предложения от турски и саудитски клубове.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове