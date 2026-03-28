Интер може да даде Фратези, за да вземе Коне от Рома

28 Март, 2026 17:28 481 0

От Интер са готови да инвестират до 50 милиона евро за привличането на 24-годишния халф

Интер може да даде Фратези, за да вземе Коне от Рома - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Рома Ману Коне (вдясно) продължава да бъде сред основните трансферни цели на Интер за следващия сезон, съобщава италианското издание Gazzetta dello Sport. Миланският клуб планира нов опит да привлече френския национал през летния трансферен прозорец.

„Нерадзурите“ обмислят вариант да включат Давиде Фратези в евентуална сделка, като предложат размяна на играчи плюс допълнително финансово обезщетение. Интер вече направи оферта за Коне през миналото лято, но ръководството на Рома отказа да се раздели с футболиста.

Сега от клуба са готови да инвестират до 50 милиона евро за привличането на 24-годишния халф, като включването на Фратези може да намали крайната сума по трансфера.

През настоящия сезон 26-годишният Фратези има три асистенции в 29 мача за Интер във всички турнири.


Италия
