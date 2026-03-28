Новини
Спорт »
Други спортове »
Михаил Георгиев и Стоян Кубатов спечелиха поясите „Дан Колов“ и „Никола Петров“

28 Март, 2026 19:41 940 1

  • михаил георгиев-
  • стоян кубатов-
  • борба-
  • дан колов-
  • никола петров-
  • дудова

Снимка: БФ Борба
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Михаил Георгиев и Стоян Кубатов (на снимката) спечелиха златните пояси „Дан Колов“ и „Никола Петров“ съответно в свободната и класическата борба на едноименния турнир, който приключи в зала „Колодрума“ в Пловдив, съобщава БТА. И двамата триумфираха в своите категории и за първи път в кариерата си заслужиха престижните отличия. Кубатов, който бе №1 при 77-килограмовите, получи пояса си от Димитър Божериков, докато Георгиев (74 кг) бе награден от кмета на Пловдив Костадин Димитров.

При жените Биляна Дудова за втора поредна година бе определена за най-добра българска състезателка. Световната и четирикратна европейска шампионка получи отличието от президента на федерацията Станка Златева.

За най-добри чуждестранни борци бяха отличени Парвиз Насибов (72 кг) в класическия стил и Владимир Егоров (61 кг), състезаващ се за Република Северна Македония, в свободния стил. При жените наградата отиде при украинката Мария Ефремова.

В последния ден от турнира Андриан Вълканов спечели сребро в категория до 97 кг в свободния стил, а Ален Хубулов завоюва бронз при най-тежките – 125 кг. При жените Никол Александрова остана пета в категория до 53 кг.

В класическия стил Живко Хинков (60 кг) се окичи със сребърен медал, а Никълъс Сулев (67 кг) взе бронз след успех с туш в малкия финал срещу Абу-Муслим Амаев.

България завърши 63-ото издание на турнира „Дан Колов – Никола Петров“ с общо седем титли. Още в първия ден златни медали спечелиха Ахмед Батаев (92 кг) в свободния стил и Светослав Николов (82 кг) при класиците, а във втория ден бяха добавени още пет титли чрез Стоян Кубатов и Кирил Милов в класическия стил, Шамил Мамедов и Михаил Георгиев в свободния, както и Биляна Дудова при жените.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дан Колов е Бил кечист

    2 2 Отговор
    Фалшив Борец
    Но въпреки това е бил световно известен

    19:51 28.03.2026

