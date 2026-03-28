Клоп намери заместник на Салах в Ливърпул

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп е препоръчал на ръководството на клуба да насочи вниманието си към младия талант на РБ Лайпциг Ян Диоманде като потенциален заместник на Мохамед Салах, съобщава британското издание The Sun. Наскоро египетският нападател обяви, че ще напусне „Анфийлд“ след края на сезона, с което ще сложи край на успешния си деветгодишен престой при мърсисайдци, допълва gong.bg.

Очаква се Ливърпул да търси сериозно подсилване по крилата, като според информации от Англия клубът обмисля привличането на поне двама офанзивни флангови футболисти. Сред спряганите имена са Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен), Ян Диоманде (РБ Лайпциг), Брадли Баркола (Пари Сен Жермен), Антъни Гордън (Нюкасъл) и Франсиско Консейсао (Ювентус).

Клоп, който наскоро се завърна на „Анфийлд“ за благотворителен мач между легендите на Ливърпул и Борусия Дортмунд, в момента заема ръководна позиция в глобалната футболна структура на „Ред Бул“. Въпреки желанието на РБ Лайпциг да задържи 19-годишния Диоманде поне още един сезон, в клуба са наясно със сериозния интерес към него и не изключват трансфер през лятото срещу значителна сума.

След впечатляващите си изяви младият футболист вече е оценяван на около 87 милиона паунда, като интерес към него проявяват още Манчестър Юнайтед, Арсенал и Тотнъм. Евентуална сделка на подобна стойност би се превърнала в рекордна продажба в историята на РБ Лайпциг, надминавайки трансфера на Йошко Гвардиол в Манчестър Сити през 2023 година за 78 милиона паунда.