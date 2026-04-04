78-годишният Рой Ходжсън се завърна в големия футбол

След дълга пауза далеч от треньорската скамейка, именитият английски специалист Рой Ходжсън се завърна в големия футбол. 78-годишният ветеран, който наскоро пое юздите на Бристъл Сити, изведе своя нов тим до ценен успех с 2:1 като гост на Чарлтън Атлетик в двубой от английската Чемпиъншип.

Срещата в югоизточен Лондон се превърна в истински празник за феновете на "Робинс", които най-сетне видяха любимците си да прекъсват серията от шест поредни мача без победа.

Още в 11-ата минута Скот Туайн даде преднина на гостите, а след почивката Ноа Уейле удвои аванса им с хладнокръвно изпълнение в 55-ата минута. Домакините от Чарлтън Атлетик успяха да върнат едно попадение чрез Линдън Дайкс в 30-ата минута, но това се оказа недостатъчно за обрат.

Триумфът донесе свеж полъх в лагера на Бристъл Сити, които вече заемат 13-ата позиция във временното класиране с актив от 54 точки. Чарлтън, от своя страна, остава на 18-о място, изоставайки с шест пункта от днешния си съперник, а до края на сезона остават само шест кръга.