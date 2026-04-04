Тежък инцидент помрачи футболната атмосфера в Лима преди дербито между Университарио и Алианса

Футболната еуфория в перуанската столица Лима бе помрачена от трагичен инцидент, разиграл се часове преди дългоочакваното дерби между Университарио и Алианса Лима. Един човек загуби живота си, а близо петдесет души бяха ранени след масови безредици на стадион „Алехандро Вилянуева“, съобщиха официално здравните власти.

Министърът на здравеопазването Хуан Карлос Веласко потвърди пред медиите, че 47 души са пострадали, като трима от тях са в изключително тежко състояние и се борят за живота си в болница. Сред ранените има и непълнолетни, което допълнително засилва тревогата около инцидента.

„За съжаление, имаме един фатален случай и десетки пострадали. Медицинските екипи работят неуморно, за да окажат необходимата помощ“, заяви Веласко, без да разкрива подробности за причините, довели до трагедията.

Първоначалните слухове за срутване на трибуна бяха категорично опровергани както от ръководството на Алианса Лима, така и от местната противопожарна служба.

Властите в Лима вече са започнали разследване, за да установят точните обстоятелства около инцидента, който хвърли сянка върху един от най-значимите футболни сблъсъци в Перу.

Към момента 39 от пострадалите са настанени в различни лечебни заведения, а ситуацията за някои от тях остава критична.

Органите на реда апелират за спокойствие и съдействие от страна на свидетелите, за да се изясни напълно какво е довело до този трагичен развой на събитията.