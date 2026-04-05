Лучано Спалети избухна: „Стига с въпросите за договора ми!“

5 Април, 2026 17:06 755 0

Всичко зависи от това дали тимът ще се класира за Шампионската лига

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни напрежението около бъдещето на Лучано Спалети в Ювентус достигна връхна точка, след като опитният треньор категорично отказа да коментира подробности за новия си контракт.

На пресконференцията преди важния сблъсък с Дженоа, 67-годишният наставник не скри раздразнението си от непрестанните питания на медиите.

„Честно казано, не разбирам защо това е толкова голяма драма за вас“, отсече Спалети, видимо изнервен от поредния въпрос по темата. „В нашите отношения всичко е ясно и подредено. Сега най-важното е предстоящият мач. За договори ще говорим, когато му дойде времето. Не всичко става с магическа пръчка – нека не губим фокус от истински важните неща!“

Въпреки че слуховете за удължаване на договора му с Ювентус не стихват, а италианските спортни издания не спират да спекулират с възможни клаузи и срокове, Спалети настоява вниманието да бъде насочено към представянето на отбора. Според близки до клуба източници, преговорите са в напреднала фаза, като се очаква новото споразумение да бъде с опция „1+1“ години, което ще позволи на специалиста да остане начело на „бианконерите“ поне до сезон 2027/28.

Мнозина анализатори предполагат, че забавянето на подписването е свързано с евентуалното класиране на Ювентус за Шампионската лига – ключов фактор за бъдещето на треньора. Въпреки това, Спалети не дава индикации за раздяла, а по-скоро демонстрира желание да предпази отбора от излишни спекулации и да запази концентрацията върху спортните цели.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

