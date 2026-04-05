Лудогорец разгроми ЦСКА 1948 и намали разликата с лидера Левски

5 Април, 2026 21:32 2 308 6

Футболната надпревара в Първа лига става все по-оспорвана

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мачът от 28-ия кръг на Първа лига между Лудогорец и ЦСКА 1948 завърши с категорична победа за домакините, които се наложиха с 3:0. На стадион "Хювефарма Арена" зелените демонстрираха класа и амбиция, като не оставиха съмнения в превъзходството си.

Първото полувреме предложи динамика и напрежение, а в самия му край съдбата се усмихна на Лудогорец. След намеса на ВАР, съдията отсъди дузпа за нарушение на Петър Витанов срещу Йоел Андерсон в наказателното поле. Въпреки че Витанов вече имаше жълт картон, той избегна втори, а Квадво Дуа хладнокръвно реализира от бялата точка за 1:0.

След почивката домакините продължиха да диктуват темпото. В 55-ата минута Антон Недялков изпрати прецизно центриране към Ивайло Чочев, който с майсторски удар удвои преднината на разградчани. Това попадение бе 16-о за Чочев през сезона, с което той оглави еднолично листата на голмайсторите в първенството.

В заключителните минути Лудогорец окончателно затвърди успеха си. В 83-ата минута Йоел Андерсон направи впечатляващ пробив по десния фланг и подаде към Петър Станич, който без колебание оформи крайното 3:0.

С този убедителен триумф Лудогорец вече има 59 точки и се изкачи на второ място във временното класиране, само на 7 пункта зад лидера Левски, който по-рано през деня завърши 2:2 като гост на Добруджа. ЦСКА 1948 остава трети с 53 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ференцварош

    9 4 Отговор
    И отново разградските селяни ще станат шампиони за радост на комплексарските собственици само че в Европа нещата са други там едни норвежки отбори правят фурор а нашите смешници се радват на поредната титла в едно от най слабите първенства в Европа

    Коментиран от #3, #6

    21:48 05.04.2026

  • 2 Бащата

    4 9 Отговор
    7 или 9 точки не са малко, вече шампионатът е към своя край. Трябва да печелят всеки мач, а лекси да се издъни яко, че да успеят. Не е така лесно

    Коментиран от #5

    21:51 05.04.2026

  • 3 Гела

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ференцварош":

    Ама кинтите ми влизат у сметката нали. И стига с тези пунктове. 7 пункта на български означава 7 места. Пункт на български означава място. Ало спртните журналя. От зор да се покажете по специални ще си изчекнете езиците.

    21:58 05.04.2026

  • 4 мрежа

    3 1 Отговор
    Числата пак забулени!
    Майсторите, толкова са и майстори!

    22:12 05.04.2026

  • 5 Чичо Венци

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бащата":

    Левски с 2 мача с Лудогорец, 3 с ЦСКА, 2 с ЦСКА с "майсторите" и 1 с Арда ... не е невъзможно да се издъни. Директните мачове ще решат Лудогорец или Левски ще е шампиона при всички положения. Пък догодина друг сеир.

    01:52 06.04.2026

  • 6 Ами той

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ференцварош":

    Уески ако направи такава серия в Европа ще ми надуят гуавата коуко са веуики. Те напролет не са играли НИКОГА. От Гунди до Гибона един два пъти отстряваха с дузпи там някой Щутгарт и дотам, вънка още есента

    03:27 06.04.2026

