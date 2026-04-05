Лудогорец разгроми ЦСКА 1948 и намали разликата с лидера Левски

Мачът от 28-ия кръг на Първа лига между Лудогорец и ЦСКА 1948 завърши с категорична победа за домакините, които се наложиха с 3:0. На стадион "Хювефарма Арена" зелените демонстрираха класа и амбиция, като не оставиха съмнения в превъзходството си.
Първото полувреме предложи динамика и напрежение, а в самия му край съдбата се усмихна на Лудогорец. След намеса на ВАР, съдията отсъди дузпа за нарушение на Петър Витанов срещу Йоел Андерсон в наказателното поле. Въпреки че Витанов вече имаше жълт картон, той избегна втори, а Квадво Дуа хладнокръвно реализира от бялата точка за 1:0.
След почивката домакините продължиха да диктуват темпото. В 55-ата минута Антон Недялков изпрати прецизно центриране към Ивайло Чочев, който с майсторски удар удвои преднината на разградчани. Това попадение бе 16-о за Чочев през сезона, с което той оглави еднолично листата на голмайсторите в първенството.
В заключителните минути Лудогорец окончателно затвърди успеха си. В 83-ата минута Йоел Андерсон направи впечатляващ пробив по десния фланг и подаде към Петър Станич, който без колебание оформи крайното 3:0.
С този убедителен триумф Лудогорец вече има 59 точки и се изкачи на второ място във временното класиране, само на 7 пункта зад лидера Левски, който по-рано през деня завърши 2:2 като гост на Добруджа. ЦСКА 1948 остава трети с 53 точки.
3 Гела
До коментар #1 от "Ференцварош":Ама кинтите ми влизат у сметката нали. И стига с тези пунктове. 7 пункта на български означава 7 места. Пункт на български означава място. Ало спртните журналя. От зор да се покажете по специални ще си изчекнете езиците.
21:58 05.04.2026
4 мрежа
Майсторите, толкова са и майстори!
22:12 05.04.2026
5 Чичо Венци
До коментар #2 от "Бащата":Левски с 2 мача с Лудогорец, 3 с ЦСКА, 2 с ЦСКА с "майсторите" и 1 с Арда ... не е невъзможно да се издъни. Директните мачове ще решат Лудогорец или Левски ще е шампиона при всички положения. Пък догодина друг сеир.
01:52 06.04.2026
6 Ами той
До коментар #1 от "Ференцварош":Уески ако направи такава серия в Европа ще ми надуят гуавата коуко са веуики. Те напролет не са играли НИКОГА. От Гунди до Гибона един два пъти отстряваха с дузпи там някой Щутгарт и дотам, вънка още есента
03:27 06.04.2026