Лудогорец разгроми ЦСКА 1948 и намали разликата с лидера Левски

Мачът от 28-ия кръг на Първа лига между Лудогорец и ЦСКА 1948 завърши с категорична победа за домакините, които се наложиха с 3:0. На стадион "Хювефарма Арена" зелените демонстрираха класа и амбиция, като не оставиха съмнения в превъзходството си.

Първото полувреме предложи динамика и напрежение, а в самия му край съдбата се усмихна на Лудогорец. След намеса на ВАР, съдията отсъди дузпа за нарушение на Петър Витанов срещу Йоел Андерсон в наказателното поле. Въпреки че Витанов вече имаше жълт картон, той избегна втори, а Квадво Дуа хладнокръвно реализира от бялата точка за 1:0.

След почивката домакините продължиха да диктуват темпото. В 55-ата минута Антон Недялков изпрати прецизно центриране към Ивайло Чочев, който с майсторски удар удвои преднината на разградчани. Това попадение бе 16-о за Чочев през сезона, с което той оглави еднолично листата на голмайсторите в първенството.

В заключителните минути Лудогорец окончателно затвърди успеха си. В 83-ата минута Йоел Андерсон направи впечатляващ пробив по десния фланг и подаде към Петър Станич, който без колебание оформи крайното 3:0.

С този убедителен триумф Лудогорец вече има 59 точки и се изкачи на второ място във временното класиране, само на 7 пункта зад лидера Левски, който по-рано през деня завърши 2:2 като гост на Добруджа. ЦСКА 1948 остава трети с 53 точки.