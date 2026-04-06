Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Джесика Пегула триумфира отново в Чарлстън

6 Април, 2026 06:52 749 1

  • тенис -
  • джесика пегула -
  • титлата-
  • турнир-
  • чарлстън-
  • wta 500-
  • юлия стародубцева

Това е втори трофей за американката през настоящия сезон

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската тенис звезда Джесика Пегула за втора поредна година завоюва титлата на престижния турнир в Чарлстън от категория WTA 500. Във финалния сблъсък тя категорично надигра Юлия Стародубцева с резултат 6:2, 6:2, като не остави никакви съмнения в превъзходството си на корта. Пегула, която бе поставена под номер едно в основната схема, контролираше играта от първата до последната точка.

Още в началото на срещата тя реализира решаващи пробиви, които ѝ осигуриха комфортна преднина в първия сет. Във втората част американката буквално прегази съперничката си, повеждайки с внушителното 5:0, преди да затвори мача само за 82 минути.

За украинката Стародубцева това бе дебютен финал на подобно ниво, но опитът и класата на Пегула се оказаха непреодолимо препятствие.

С този успех Джесика Пегула се превърна в първата тенисистка след Серина Уилямс (2013 г.), която успява да защити трофея си в Чарлстън.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    07:32 06.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове