Джесика Пегула триумфира отново в Чарлстън

Американската тенис звезда Джесика Пегула за втора поредна година завоюва титлата на престижния турнир в Чарлстън от категория WTA 500. Във финалния сблъсък тя категорично надигра Юлия Стародубцева с резултат 6:2, 6:2, като не остави никакви съмнения в превъзходството си на корта. Пегула, която бе поставена под номер едно в основната схема, контролираше играта от първата до последната точка.

Още в началото на срещата тя реализира решаващи пробиви, които ѝ осигуриха комфортна преднина в първия сет. Във втората част американката буквално прегази съперничката си, повеждайки с внушителното 5:0, преди да затвори мача само за 82 минути.

За украинката Стародубцева това бе дебютен финал на подобно ниво, но опитът и класата на Пегула се оказаха непреодолимо препятствие.

С този успех Джесика Пегула се превърна в първата тенисистка след Серина Уилямс (2013 г.), която успява да защити трофея си в Чарлстън.