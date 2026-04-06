19-годишният Рафаел Ходар триумфира с първа титла от ATP Тура в Маракеш

Само на 19 години, испанският тенис талант Рафаел Ходар завоюва първата си титла от ATP Тура. На финала на престижния турнир в Маракеш, Мароко, Ходар демонстрира впечатляваща игра и надделя категорично над опитния аржентинец Марко Трунгелити с резултат 6:3, 6:2.

Младият испанец, който до края на миналата година се състезаваше на колежанско ниво за Университета на Вирджиния, показа изключителна зрялост и хладнокръвие на корта. С цели 16 печеливши удара и невероятните 86% спечелени точки на първи сервис, Ходар не остави никакви шансове на 36-годишния си съперник. Четири пробива в мача затвърдиха доминацията му и му донесоха заслужената титла.

„Това е неописуемо усещане! Изключително съм щастлив, че първата ми титла в професионалния тенис дойде именно тук, в Маракеш. Публиката беше страхотна и искам да благодаря на всички, които ме подкрепяха“, сподели развълнуваният шампион след финала.

С този успех Рафаел Ходар се нарежда сред най-младите шампиони в историята на испанския тенис. Той става едва вторият тенисист, роден през 2006 година или по-късно, който печели трофей от ATP Тура, след бразилеца Жоао Фонсека.

Освен това, Ходар влиза в елитната компания на испански легенди като Рафаел Надал, Карлос Алкарас, Карлос Моя, Хуан Карлос Фереро и Томи Робредо – всички те са триумфирали с титла преди да навършат 20 години.