Новини
Спорт »
Световен футбол »
АЕК надделя над Олимпиакос с минимален успех, Мартин Георгиев не влезе в игра

6 Април, 2026 08:43 536 0

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В мач от плейофите на гръцката Супер Лига, АЕК Атина се поздрави с ценна победа с 1:0 срещу Олимпиакос. Единственият гол в срещата падна още в началните минути, когато Абубакари Койта се разписа в 5-ата минута и донесе трите точки на своя тим.

Българският национал Мартин Георгиев проследи двубоя от резервната скамейка и не получи шанс за изява в този ключов сблъсък. Въпреки това, неговият отбор демонстрира стабилна игра в защита и удържа минималната преднина до последния съдийски сигнал.

След този успех, АЕК продължава битката за челните позиции в шампионата. Следващото предизвикателство пред тима е на 19 април, когато на стадион "Олимпик" в Атина ще гостува ПАОК, воден от българската звезда Кирил Десподов.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове