АЕК надделя над Олимпиакос с минимален успех, Мартин Георгиев не влезе в игра

В мач от плейофите на гръцката Супер Лига, АЕК Атина се поздрави с ценна победа с 1:0 срещу Олимпиакос. Единственият гол в срещата падна още в началните минути, когато Абубакари Койта се разписа в 5-ата минута и донесе трите точки на своя тим.

Българският национал Мартин Георгиев проследи двубоя от резервната скамейка и не получи шанс за изява в този ключов сблъсък. Въпреки това, неговият отбор демонстрира стабилна игра в защита и удържа минималната преднина до последния съдийски сигнал.

След този успех, АЕК продължава битката за челните позиции в шампионата. Следващото предизвикателство пред тима е на 19 април, когато на стадион "Олимпик" в Атина ще гостува ПАОК, воден от българската звезда Кирил Десподов.