Септември София и Ботев Враца се изправят в решаващ сблъсък в долната част на класирането в Първа лига

6 Април, 2026 11:18 683 0

Двубоят е с начален час 17:00

Снимка: facebook
Ангел Лазаров

Днес на стадиона в столичния квартал „Драгалевци“ от 17:00 часа Септември София ще приеме Ботев Враца в ключов двубой от 28-ия кръг на Първа лига.

Домакините от Септември се намират в изключително трудна ситуация – те заемат предпоследната, 15-а позиция във временното класиране с едва 21 точки. Тимът преживява тежък период, след като инкасира пет последователни поражения, което допълнително увеличава напрежението в лагера на столичани.

От другата страна, Ботев Враца се намира на 10-о място с актив от 34 точки. Врачани са амбицирани да се преборят за място във втората четворка, а победата днес е задължителна, ако искат да запазят шансовете си за по-добро класиране преди плейофите.

Историята на преките сблъсъци между двата отбора също добавя допълнителна интрига – Ботев Враца е в серия от две поредни победи срещу Септември. Последният успех на столичани срещу този съперник датира от юни 2023 година, когато те триумфираха с 3:1 на собствен терен.


Подобни новини


